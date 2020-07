Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende in Bräunlingen ereignet hat. Laut einer Mitteilung handelt es sich beim Tatort um eine Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dögginger Straße.

Fahrzeug kurzgeschlossen

Ein Unbekannter soll die Scheibe des Führerhauses an einem dort abgestellten Kramer Radlader eingeschlagen haben. Danach schloss er laut Polizei das Fahrzeug kurz und unternahm eine kurze Spritztour. Nach rund 20 Metern habe er zwei Paletten mit Baumaterialien beschädigt. Anschließend sei er gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Wie die Polizei berichtet, ließ der Unbekannte die Baumaschine danach stehen und flüchtete. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771-837830, in Verbindung zu setzen.