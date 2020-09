von Lutz Rademacher

Im Feuerwehrhaus Waldhausen hat es einen Wasserschaden gegeben. Dies war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Derzeit wird in dem Haus getrocknet. Bei der Reparatur des Schadens wird sich der Ort aber wohl auf das Allernötigste beschränken müssen. Hierzu soll es eine gesonderte Sitzung geben. Wegen der Corona-Krise dürfte auch für Waldhausen weniger Geld zur Verfügung stehen als sonst.

Im Gemeindehaus wiederum steht für den in Zukunft geplanten Umbau die Bestandsaufnahme durch einen Statiker an. Dieser Punkt wurde für 2020 noch genehmigt. Die desolate Elektrik wurde inzwischen wieder in einen technisch sicheren Zustand versetzt.

Bankett am Dellinger Weg ausgewaschen

Der Ortschaftsrat stimmte einstimmig leichten Änderungen gegenüber dem Bebauungsplan beim Neubau eines Einfamilienhauses im neuen Baugebiet „Am Mühlbach„ zu. Es handelte sich dabei um eine leichte Überschreitung der Traufhöhe und einer breiteren Doppelgarage, die aus dem Baufenster ragte. Der anwesende Stadtbaumeister Volker Dengler bemerkte hierzu, dass der Bebauungsplan ohnehin noch einmal überarbeitet werde, um noch einen 17. Bauplatz zu erhalten.

Auch bei Straßensanierungen wird wohl nur das Allernötigste möglich sein

Ortvorsteher Horst Kritzer fragte nach, wie es mit dem Dellinger Weg weitergehe. Hier ist das Bankett ausgewaschen und der Kies in den Graben gerutscht. Es hatte es stark geregnet, bevor die Bepflanzung angewachsen ist. Dengler kündigte an, hier werde nachgebessert, die ausführende Firma sei in der Gewährleistung.

Für die Straßensanierung wird dieses Jahr aufgrund der Haushaltslage der Stadt nur das unbedingt Nötigste ausgegeben. Das sind Maßnahmen, die der Erhaltung dienen. Hierzu wird es eine Begehung mit dem Stadtbaumeister geben.