Der vierte Bräunlinger Almabtrieb der Vorstadtbuben lockte am Samstagnachmittag wieder viele Zuschauer an den Kirchliberg. Er wurde zur großen Freude der Akteure erneut zu einem riesigen Gaudi-Erfolg für die Organisatoren – und das nach einer längeren pandemiebedingten Durststrecke.

Von der Stockmihlialm in der Nähe der Wassertretstelle auf dem Ottilienberg gingen die Dirndl- und Lederhosenträger mit etlichen Tieren, darunter eine Kuh, Kälbchen, Geißen und andere Tiere den Kirchliberg runter.

Bei schönstem sonnigen Oktoberwetter ziehen die Teilnehmer des Bräunlinger Almabtriebs mit Lederhosen und Dirndl durch die Zähringerstadt. | Bild: Dagobert Maier

Begleitet von zahlreichen Fans in alpenländischer Kleidung und passender Musik ging es bis zur ersten Rast in der Ottilienbergstraße.

Auch ein Traktor mit Anhänger, eine blaue Milkakuh und viele Mitstreiter mit Erntewerkzeugen vervollständigten einen Almabtrieb, der später durch die Kernstadt zog und alle begeisterte.

Doch am Abend folgte im Kultlokal „Bregtäler“ noch eine Steigerung. Der Saal war voll besetzt und die Live-Musik von den Best Agers brachte eine mitreißende Stimmung in die Party, der sich keiner entziehen konnte.

Tolle Stimmung im „Bregtäler“: Simone Burgert (von links), Marcel Hofacker, Sabine Janssen, Birgit Hofacker, Nicole Laufer und Anja Mazzado. | Bild: Dagobert Maier

Viele Dirndl und etliche Lederhosen gab es zu sehen und für jeden war ein Bier sowie ein halbes Hähnchen im Eintrittspreis mit drin. Wie zu erwarten waren schnell nur noch Stehplätze frei im Partyraum.

Die Band beschränkte sich nicht nur auf alpenländische Musik, sondern sie spielten auch mitreißende Stimmungsschlager, mit denen sie die Stimmung im Bregtälersaal immer höher trieb.

Von links: Gabi Göpfert, Bettina Butkus und Marianne Ketterer lassen sich von der tollen Gaudistimmung anstecken. | Bild: Dagobert Maier

Wohl auch geprägt und angetrieben durch die Trends bei den großen Volksfesten wie Wiesen und Wasen hatten nun auch zahlreiche Bräunlinger ein Dirndl oder eine Lederhose aus der Schublade geholt. Und genossen für einen Abend mit alpenländischem Flair die Lederhosen- und Dirndlstimmung im Bräunlinger Kultlokal.

Vorstadtbuben Die Gruppe Vorstadtbuben hat ihren Stammtreffpunkt im Bregtäler. In der Regel wohnen die Beteiligten in der Bräunlinger Kernstadt ab dem Spitalplatz in Richtung Waldhausen. Ein Teil der Gruppe ist auch bei den Rieswellemachern mit dabei. Der Almabtrieb ist eine Idee der Vorstadtbuben, die damit die Stimmung ihrer Fans genau getroffen haben.

„Ich freue mich sehr über die gute Resonanz für unseren Gaudi-Almabtrieb und vor allem mit dem Verlauf der ausverkaufen Abendparty mit Alpenstimmung im Bregtäler, mit dem wir Vorstadtbuben sehr zufrieden sind. Wir sind zuversichtlich, dass der inzwischen zum Bräunlinger Veranstaltungskalender gehörende Stimmungsgaudiabend auch zukünftig angeboten werden kann“, sagte Matthias Schmid von den Vorstadtbuben.

Erlös geht an einen sozialen Zweck

Wie auch in den zurückliegenden Jahren, als die Vorstadtbuben mit dem Erlös des Almabtriebes viele neue Bäume im Bräunlinger Wald eigenhändig setzten, wird der Erlös 2022 auch für einen sozialen Zweck in Bräunlingen gespendet.

Ohne Zweifel bereichert der beliebte Stimmungsabend das schon große und attraktive Bräunlinger Veranstaltungsprogramm durch einen ungewöhnlichen gerne angenommenen Event, der viel Zuspruch und Interesse findet, was die Auflage 2022 nach drei Jahren erneut bestätigte.