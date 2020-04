Der Winter verabschiedet sich mehr und mehr, die Temperaturen klettern täglich weiter in die Höhe. Gute Bedingungen für Bauprojekte, die derzeit in der Stadt und den Ortsteilen laufen. So etwa auch in der Freiburger Straße. Dort haben sich mittlerweile die Zeiten des sogenannten rollenden Kanals erledigt. Die Häuser sind an das Kanalsystem angeschlossen, es muss kein Tankfahrzeug zum Absaugen der Zisternen mehr kommen. Das Projekt gehört zu den finanziell größten in der Stadt. Rund eine Million Euro sind allein für den ersten Bauabschnitt notwendig.

In der Moderne

„Der rollende Kanal ist weg, alle entwässern jetzt in die Pumpstation am unteren Ende der Freiburger Straße. Von dort wird es dann bis hinauf zum Adlerplatz gepumpt“, erklärt Volker Koch vom Bräunlinger Stadtbauamt. Das Projekt hätte eigentlich schon 2018 umgesetzt werden sollen, damals hatte man allerdings keine Firma gefunden, die es übernehmen konnte. Das gelang schließlich 2019.

Überraschungen

Dann verzögerte sich der Baustart allerdings aufgrund der Witterung ebenfalls ein wenig. Ende März 2019 ging es los. Wie so oft, wenn Erde aufgegraben wird, kommt es auch zu unvorhergesehenen Überraschungen. So auch bei diesem Projekt. Man stieß auf alte Leitungen, die in keiner baulichen Dokumentation verzeichnet waren. Die mussten zuerst geprüft werden, ob sie etwa noch in Benutzung sind. Das funktioniert etwa über eine Kamera, die durchgefahren wird.

Dafür läuft es 2020 gut. Die ausführende Firma Staller soll jetzt noch einen aktualisierten Bauzeitenplan vorlegen. „Wir hoffen auf Mai oder Ende Juni“, sagt Koch.

Auch 2020 schon viel getan

Und von den im Jahr 2020 noch umzusetzenden 30 Prozent des Projektes habe man auch jetzt schon wieder einen Teil erledigt. „Den Notgehweg auf der einen Straßenseite haben wir schon fertiggestellt“, erklärt Koch. Der Projektverlauf habe hier die Möglichkeit geboten, einen zusätzlichen Gehweg anzulegen, allerdings einen etwas engeren: „Die Straße wurde enger und das wurde möglich“, so Koch. der Gehweg sei fertig bis zum letzten Anlieger.

Blick in die Freiburger Straße. Der neue Gehweg ist auf einer Seite bereits fertig. | Bild: Stadt Bräunlingen

Und nun?

Was jetzt noch anstehe, sei das Angleichen der Seitenbereiche, der Bereich der Pumpstation unterhalb der Freiburger Straße müsse zudem noch gepflastert werden. Außerdem stehen noch Tiefbauarbeiten an. Wasser-, Gas- und Breitband-Leitungen müssen noch in die Dürbenstraße. Hier arbeite die Stadt dann auch an einem Ringschluss mit den Wasserleitungen. Im Tunnelweg müsse noch ein Hausanschluss fertiggestellt werden, in der Waldstraße ein Schacht. Die Spülbohrung dafür sei schon vorhanden.

Was 2021 ansteht

Damit ist das Thema rollender Kanal allerdings noch nicht ganz vom Tisch. Das stehe dann 2021 wieder an: Bei einem Großteil der Anlieger im Tunnelweg werden die Schmutzwasser-Zisternen noch entsprechend geleert. Hier soll dann auch ein Kanal von den geschlossen Gruben bis an den Anschluss ins Kanalsystem gebaut werden.