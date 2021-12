von Lutz Rademacher

Die Bauarbeiten am neuen Unterbränder Feuerwehrhaus schreiten voran. Der Rohbau steht, der Zimmermann ist fertig, seit vergangener Woche ist auch das Dach gedeckt. Normalerweise ist das der Zeitpunkt für ein großes Richtfest. Doch das ist zum jetzigen Zeitpunkt aus bekannten Gründen nicht möglich.

Nicht mit so viel Fortschritt gerechnet

Erfreut zeigt sich Bürgermeister Micha Bächle über den aktuellen Baufortschritt. Es sei lange nicht klar gewesen, „dass wir dieses Jahr noch so weit kommen“. Nachdem im Frühjahr die Preise für Holz durch die Decke gegangen seien, sei er Stadtbaumeister Volker Dengler und dem Planungsbüro Sättele sehr dankbar, dass sie noch einmal nach Lösungen gesucht haben, die nun in der Massivbauweise verwirklicht wurden.

Das Dach ist drauf: Das Unterbränder Feuerwehrhaus am 17. Dezember. | Bild: Lutz Rademacher

Doch ganz einfach ist die Lage auch im Baugewerbe derzeit nicht. So wusste der Bürgermeister wenige Tage vorher nicht, ob das Material für das Dach überhaupt kommt, obwohl es die beauftragte Firma rechtzeitig geordert hatte. Doch es klappte alles und das Dach ist dicht.

Jetzt sollen die Fenster geliefert und eingebaut werden. Diese werden durch zwei Bautüren ergänzt. Das große Tor ist bestellt und soll im Januar/Februar 2022 kommen, bis dahin werde das Gebäude mit einer Plane abgedichtet, so Volker Dengler.

Feuerwehr steht in den Startlöchern

Dann könnten die Kameraden der Feuerwehr Unterbränd beginnen, innen auszubauen. Und sie stehen in den Startlöchern. Man werde so schnell wie möglich mit den Arbeiten beginnen, damit man möglichst bald das neue Domizil beziehen könne, so der Unterbränder Kommandant Michael Becker. Reinigungsarbeiten, Türen setzen, die Holzbauarbeiten mit Ausnahme der Treppe sowie später die Außenanlagen sollen in Eigenleistung erledigt werden.

Feuerwehr-Respizient Armin Ewald warnt allerdings davor, zu früh mit dem Innenausbau zu beginnen. Man solle nichts übers Knie brechen. Die Qualität der Arbeiten sei besser, wenn man die frostfreie Zeit abwartet. Der Beton brauche eine gewisse Zeit, um auszutrocknen. Man solle lieber die Kräfte sammeln und im Frühjahr mit frischem Elan an die Arbeit gehen.

Noch ist einiges zu tun, nicht besonders viel zu erkennen: Feuerwehrkommandant Michael Becker in seinem zukünftigen Büro. | Bild: Lutz Rademacher

Die Hauptarbeiten wie beispielsweise Sanitär oder Heizung sind alle schon vergeben, lediglich die Dämmung außen und der Außenputz fehlen noch. Die Ausschreibungen liefen laut Dengler reibungslos und werden voraussichtlich termingerecht erledigt. Hier kam den Planern die Verschiebung des Baus eher entgegen. Manche Gewerke waren schon vergeben, mussten durch die neue Planung nur abgeändert werden. So kam beispielsweise beim Rohbau etwas dazu, der Holzbau musste abgespeckt werden – die Handwerker wussten, dass sie den Auftrag bekommen und standen rechtzeitig zur Verfügung.

Parallel laufen die Vorarbeiten für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs. Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit feuerwehrintern geprüft und gehen in Kürze raus.

Probleme, Stillstand, Umplanung: Die Historie Im Jahr 2018 beschloss die Stadt Bräunlingen, den Feuerwehrstandort Unterbränd zu stärken und ein neues, wasserführendes Fahrzeug anzuschaffen. Ein größeres Fahrzeug machte auch ein neues Feuerwehrhaus notwendig. Die Grundsatzbeschlüsse für einen Neubau brachte der Gemeinderat im Oktober 2018 und Februar 2019 auf den Weg, die Planung wurde im Januar 2020 abgesegnet.



Im Winter 2020 sollte der Rohbau stehen und mit dem Innenausbau begonnen werden. Doch durch die Pandemie kam alles anders. Die Feuerwehrmänner durften nicht mit dem Abriss der alten Spritzenremise beginnen, durch den Lockdown brachen die Gewerbesteuereinnahmen ein.



Das Projekt wurde am 17. Mai 2020 vorerst gestoppt und auf Ende des Jahres verschoben. Im Herbst begann der Abriss des alten Gebäudes zunächst in Eigenleistung. Der musste dann gestoppt werden und wurde schließlich extern vergeben.

Als es dann 2021 weiterging, waren die Holzpreise derart gestiegen, dass man die geplante Holzständerbauweise verwerfen musste und die bestehenden Pläne auf Massivbauweise umstellte. Am 12. September 2021 erfolgte schließlich der Spatenstich, eine Woche später begannen die Bauarbeiten.

Kommandant Michael Becker freut sich auf das neue Gerätehaus für seine Abteilungswehr, die ständig an Mannschaftsstärke wächst. In den vergangenen vier Jahren habe er neun neue Feuerwehrmänner und -frauen gewinnen können, berichtet er stolz.

Das freut die Unterbränder: In den nächsten Tagen soll hier ein provisorischer Unterstand für die Bushaltestelle eingerichtet werden. | Bild: Lutz Rademacher

Und eine erfreuliche Nachricht hat Ortsvorsteher Winfried Klötzer für die Unterbränder Pendler: Es wird wieder eine überdachte Wartemöglichkeit für die angrenzende Bushaltestelle geben. Das Dach wurde dafür entsprechend vorgezogen. Nun soll darunter zunächst ein provisorischer Unterstand eingerichtet werden. Das Dach wird mit gesicherten Baustützen abgefangen, das Gelände eingeebnet und die Bauzäune neu positioniert. Wenn später alles fertig ist, hat der Ort am Kirnbergsee eine barrierefreie Bushaltestelle mit Wartehäuschen.