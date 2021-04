Ein 62-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Döggingen und Unadingen bei einem Sturz schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei kam der Mann auf einer Gefällstrecke zu Fall. Eine Fremdbeteiligung lag nicht vor. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Fahrrad entstand kein Schaden.