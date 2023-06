Einen sehr guten Einblick in über 50 Bräunlinger Unternehmen sowie ihre Ausbildungsmöglichkeiten erhielten die zahlreichen Besucher bei der 8. Gewerbeschau rund um die Stadthalle. Neben den Angeboten der Firmen, die sich an ihren Ausstellungs- und Infoständen sehr gut präsentierten, gab es auch etliche Sonderaktionen zu bestaunen.

Zu den besonderen Angeboten gehörte die Oldtimerschau „Automobilgeschichte, sehen und erleben“ von Rudi Scherzinger vor der Stadthalle. Über 100 Jahre alte Ford-Modelle gab es neben dem Goggomobil, Messerschmitt-Kabinenroller und der Isetta dort zu sehen. Auch das 5. internationale Oldtimertreffen mit 180 Meldungen in der Kirchstraße entführte die Besucher in die Automobil- und Zweiräder-Nostalgie.

Der Gewerbeschaukuchen wird angeschnitten (hinten, von links): Steffen Würth und Werner Rottler sowie (vorne, von links): Martina Braun, Landrat Sven Hinterseh, Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche und Bürgermeister Micha Bächle. | Bild: Dagobert Maier

Viel Interessantes vor allem für junge Leute und deren Eltern brachte das Infoforum „Ausbildung in Bräunlingen“ und beim Gewinnspiel gab es schöne Preise zu gewinnen. Das Rahmenprogramm mit den Auftritten unter anderem der Scherenschleifer und des Trachtenbundes sowie die Angebote der Gastronomie sorgten bei sehr schönem Wetter für einen ansprechenden Rahmen, um die Gewerbeschau auch für Familien mit Kindern interessant zu machen.

“Wir können uns auf dieser Leistungsschau ein gutes Bild davon machen, was Bräunlingen zu bieten hat. Eine gesunde Mischung aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen“, betonte IHK-Vizepräsident Steffen Würth und Geschäftsführer von Straub Verpackungen bei der Eröffnung.

Würth fragt nach den richtigen Rahmenbedingungen

Die gemeinsamen Anstrengungen der Unternehmen und der Stadtverwaltung seien beachtlich und könnten sich weit über die Region hinaus sehen lassen. Den hier lebenden Menschen werde eine echte Perspektive geboten, was nicht ohne erfolgreiche Unternehmen gehe, die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, so Würth. Er stellte die zentrale Frage: „Wie schaffen wir es, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit sich Unternehmen auch zukünftig bei uns wohlfühlen und sich neue Betriebe ansiedeln?“ Wichtig sei auch, dass sich deren Mitarbeiter wohlfühlen und hierbleiben wollen.

„Unser Mittelstand ist das Erfolgsgeheimnis unseres Landes und unserer Region. Der Erfolg unserer mittelständischen Unternehmen ist das Ergebnis einer soliden, verlässlichen Vereinbarung der Betriebe und der Gemeinschaft der Arbeitnehmer und Bürger“, so Würth. Er hob den hohen Stellenwert des Mittelstandes hervor, der sich als tragfähig, robust und auch zukunftsfähig zeige und wünschte sich gute Rahmenbedingungen durch die Politik.

Der Infrastruktur und der Bildung komme eine Schlüsselfunktion zu. Die Unternehmen suchten händeringend nach Auszubildenden – dieser Mangel sei überall zu sehen, so Steffen Würth.

Auch Handwerkskammer-Präsident Werner Rottler unterstrich dies mit dem Satz: „Die Gesellschaft muss den Wert des Handwerkes wieder mehr erkennen.“

Pendlerüberschuss wurde gesteigert

„Die Stadt Bräunlingen ist ein starker Gewerbestandort. Die Gewerbeschau ist ein Schaufenster der Wirtschaft und spiegelt dies wieder“, so Bürgermeister Micha Bächle. Für die Gewerbetreibenden und die Gäste werde eine wichtige Plattform für einen Austausch geboten. Bächle dankte für das Bekenntnis zur Stadt Bräunlingen und erwähnte beispielhaft einige Investitionen der Firmen und eine um 18 Prozent verbesserte Beschäftigtenzahl in einem Jahrzehnt. Es gebe mehr Einpendler als Auspendler, wobei der Pendlerüberschuss von 24 im Jahre 2012 auf 156 in 2022 gesteigert werden konnte.

Die Geschichte der Schau-Tage der Wirtschaft Schon in früheren Jahren gab es im Rahmen der Kilbig eine Bräunlinger Leistungsschau, was zeigt, dass das Schaufenster der Bräunlinger Wirtschaft schon eine lange Tradition hat. Im Jahre 1998 wurde ein neues Veranstaltungskonzept vorgestellt, das eine viel beachtete Premiere feierte. Damals kamen annährend 3000 Besucher – eine Zahl, die sich in den alle drei Jahre stattfindenden Leistungsschauen immer weiter steigerte. Vor fünf Jahren waren rund 14.000 Besucher zur Wochenendleistungsschau ins alte Zähringerstädtchen gekommen. Mit zu dieser guten Resonanz beigetragen haben ab 2007 auch ein leicht verändertes Veranstaltungskonzept und ein attraktiveres Rahmenprogramm mit Informationen und Unterhaltung für die ganze Familie.

„Uns ist die positive Entwicklung der Unternehmen und Betriebe sehr wichtig“, sagte Bächle. Er nannte einige guten Rahmenbedingungen, darunter den Breitbandausbau, die neuen Gewerbeflächen und auch die bürger- und familienfreundliche Politik. Er betonte, dass auch die Unternehmen von einer attraktiven und lebenswerten Stadt profitieren, was auch die hohe Lebensqualität zeige.

Zwei sehr alte Fordautos vor der Stadthalle. Links Ford Tin Lizzie aus 1914 und rechts der Ford T Speedster aus 1917, beide mit 20 PS. | Bild: Dagobert Maier

Mit einem Rückblick auf die Historie der Gewerbeschau begann Wirtschaftsförderer Jürgen Bertsche seine Worte bei der Gewerbeschaueröffnung. An beiden Tagen zeige sich Bräunlingen wieder von seiner ganz starken Seite.

Ausbildungsforum als besonderes Programmelement

Als ein besonderes Element des Rahmenprogrammes bezeichnete Bertsche das Forum “Ausbildung in Bräunlingen“, was vor allem für junge Leute einen erheblichen Mehrwert darstelle. Landtagsabgeordnete Martina Braun lobte die wirtschaftlichen Leistungen in Bräunlingen und die Tatsache, dass es hier viele Handwerksbetriebe gebe. Landrat Sven Hinterseh erinnerte an den Arbeiteraufstand in der DDR vor 70 Jahren und hob die gute wirtschaftliche Struktur von Bräunlingen hervor, was kein Selbstläufer sei. „Die Rahmenbedingungen müssen stimmen“, sagte er.