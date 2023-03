Beim Kindergarten in Döggingen stehen jetzt ein Containeranbau aus vier Einzelelementen. Diese Lösung ermöglichte sehr kurzfristig, eine vierte Betreuungsgruppe in Betrieb zu nehmen. Nachdem der Bedarf an Betreuungsplätzen gestiegen war, ein Anbau aber eine längere Bauzeit gebraucht hätte, hatte die Stadt nach einer Übergangslösung gesucht und diese innerhalb kürzester Zeit realisiert.

Neue Gruppe deckt zusätzlichen Bedarf

Die Container sind für 30 Monate gemietet. Die räumliche Lösung schafft nun insgesamt 22 Plätze in einer altersgemischten Gruppe, die von zwölf Kindern genutzt werden. Damit sind die neuen Räumlichkeiten optimal belegt. Denn Kinder unter drei Jahren beanspruchen statistisch gesehen zwei Betreuungsplätze. Mit dieser neuen Gruppe kann der zusätzliche Bedarf zunächst gedeckt werden.

Für Krippenkinder bietet der Kindergarten Döggingen auch ein Mittagessen an (von links): Matteo, Sarah, Robin und Jolie | Bild: Lutz Rademacher

Der Containeranbau wird jetzt als Bewegungsraum genützt, während der alte Bewegungsraum für die neue altersgemischte Gruppe frei wurde. Der neue Raum wird für Spiele und Bewegung gerade bei schlechtem Wetter genutzt, hier können auch kleinere Veranstaltungen stattfinden.

„Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung, die aktuell in der Erstellung ist, prüfen wir jährlich den kurzfristigen und mittelfristigen Bedarf und diskutieren Handlungsoptionen“, beschrieb Bürgermeister Micha Bächle am Freitag, 3. März, bei der offiziellen Übergabe des Provisoriums das Vorgehen.

Nora (von links), Lea, Lara, Emma, Hannah und Carla sitzen schon mal im Container. | Bild: Lutz Rademacher

Dabei spielen die weitere Bevölkerungsentwicklung, Neubaugebiete, aber auch die Zuwanderung eine Rolle. Dabei bedankte er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. „Wir haben in wenigen Wochen etwas Tolles auf die Beine gestellt.“

Wirkt wie ein ganz normaler Anbau : Die Containerlandschaft am Dögginger Kindergarten. | Bild: Lutz Rademacher

Damit haben die nächsten Schritte mehr Zeit. Dieses Jahr sollen die Planungen für einen Anbau anlaufen. Diese eigentliche Erweiterung Richtung Norden soll bis zum Kindergartenjahr 2025/2026 fertig sein und die vierte sowie eine weitere fünfte Gruppe beherbergen. Die jetzt neue gemischte Gruppe soll in diesem Zug wieder in zwei Altersstufen aufgeteilt werden.

Gesetzeslage und Wirklichkeit Seit dem 1. August 2013 gibt es in Deutschland einen flächendeckenden Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser ist im Sozialgesetzbuch (SGB) VII gesetzlich verankert. Dieses Gesetz schließt Kinder unter drei Jahren mit ein. Das Recht auf einen Betreuungsplatz wird für jedes Kind zwischen ein und drei Jahren gewährt, unter gewissen Umständen auch unter einem Jahr. Dieses Gesetz soll Eltern dabei helfen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Trotz des Rechtsanspruchs gibt es keine Garantie, dass jedes Kind tatsächlich betreut werden kann. Deshalb treibt die Bundesregierung den Ausbau bestehender Einrichtungen seit einigen Jahren massiv voran. Ziel ist neben einem weiteren Ausbau auch die qualitative Verbesserung der Kita-Plätze. Trotzdem entspannt sich die Situation für arbeitende Väter und Mütter nur allmählich.

Personell zeigt sich die Einrichtung gut aufgestellt. Es sei auch gelungen, pünktlich zum Start vier neue Erzieherinnen einstellen zu können, die sich schon gut integriert hätten, so Bächle. „Wir haben genügend und auch tolle Bewerbungen gehabt“, fügt Leiterin Michaela Welte hinzu. Dies sei in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Alles sei super angelaufen.

Die Container-Erweiterung im Dögginger Kindergarten wird offiziell übergeben (von links): Bürgermeister Micha Bächle, Kindergarten-Leiterin Michaela Welte, Simone Burgert (Kindergarten-Respizientin), Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, Planer Bernhard Streit und Miriam Gutmann, Geschäftsführerin der Kirchengemeinde Auf der Baar. | Bild: Lutz Rademacher

Seit dem Start der Krippengruppen 2013 habe sich viel verändert. Damals seien die Kinder mit zwei Jahren gekommen, heute kommen 80 Prozent mit einem Jahr. Deshalb sei dort die Anfrage extrem gestiegen, mittlerweile habe man jeden Monat zwei Eingewöhnungen.

Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher rechnet weiterhin mit hohen Geburtenzahlen. Er freut sich wieder über Familien mit drei oder vier Kindern im Ort. In einer Familienzeitschrift habe er gelesen, der katholische Kindergarten in Döggingen sei eine „erste Adresse für optimale Betreuung“.

Maßnahme entlastet auch die Gesamtstadt

Mit der Deckung des zusätzlichen Bedarfs in Döggingen werde auch die Gesamtstadt entlastet, so Bürgermeister Bächle. Parallel wurde auch im katholischen Kindergarten in Bräunlingen eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Beide Maßnahmen erhöhen die Betreuungszahlen deutlich. Man investiere damit als familienfreundliche Kommune in eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.