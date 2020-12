Die Corona-Krise beeinflusst alles. Auch die teilweise mehrere Hundert Jahre alten Kunstwerke im Kelnhof-Museum. Die drohen schon seit geraumer Zeit Schaden zu nehmen. Das liegt vor allem an den derzeitigen Möglichkeiten ihrer Unterbringung. Vor allem in der sogenannten Wiederkehre des Museums herrschen klimatische Bedingungen, die für die Kunst drastische Folgen haben: Die Ölfarbe alter Gemälde wirft Blasen, bröckelt ab, Holzarbeiten werden dadurch beschädigt. Die unzureichende Dämmung in diesem Gebäudebereich ist die Ursache dafür.

Mittelfristige Planung zu kurz

Das Problem wurde bereits im Gemeinderat diskutiert, damals fassten die Stadträte den Entschluss, eine notwendige Wärmedämmung und Temperierung im Dachgeschoss des Wiederkehreteils in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. Das hieß bisher: Im Zeitraum von 2020 bis 2022 wird eine Entscheidung getroffen. Dann kam die Corona-Krise und warf alles über den Haufen. Nicht jede zuvor geplante Investition wird auch umgesetzt werden können. Durch die Krise wird auch die finanzielle Situation der Stadtkasse gebeutelt, es muss gespart werden. Die Auswirkungen treffen nun auch das Kelnhof-Museum.

Nicht schnell umsetzbar

„In der Klausurtagung haben wir auch darüber gesprochen“, erklärte CDU-Fraktionssprecher Michael Gut, der in Abwesenheit von Bürgermeister Micha Bächle die Gemeinderatssitzung leitete. Die Erkenntnis aus den Gesprächen der Räte: Für die mittelfristige Finanzplanung sei die aktuelle Situation mit der Ausbreitung des Coronavirus ebenfalls schwierig – und wohl zeitlich nicht so umsetzbar, wie das zuerst angedacht war.

Unter dem Dach der Wiederkehre hat Pfaff ein Hygrometer installiert, um dort die Feuchtigkeit messen zu können. | Bild: Simon, Guy

Zusätzlicher Depotraum

„Corona verändert alles, auch 800 Jahre alte Kunstwerke“, sagte Maren Ott, im Bräunlinger Kulturamt zuständig für das Kelnhof-Museum. Man habe den Tatsachen ins Auge sehen müssen, dass man sich Alternativen zum Schutz erarbeiten müsse: „Ein Provisorium wird aber sehr viel Aufwand erzeugen“, so Ott. Aufgrund der Schutzbedürftigkeit einiger Kunstwerke habe man eine Kategorisierung vorgenommen und abgeglichen, was an Lager-Möglichkeiten vorhanden sei: „Wir brauchen einen zusätzlichen Depotraum und sind da auch fündig geworden.“ Mit überschaubaren Maßnahmen und Einsatz von Eigenleistung sei das zu stemmen. „Es ist aber allen klar, dass die Sonderausstellungen beibehalten werden müssen“, sagte Ott.

Das Gemälde eines Freiherren von Schellenberg hat bereits Schaden genommen. Peter Pfaff vom Kulturförderverein zeigt auf eine Stelle, auf der die Farbe bereits nicht mehr auf der Leinwand hält. | Bild: Simon, Guy

Sache muss weitergehen

„Das ist so in Ordnung, aber die Angelegenheit muss trotzdem weiter vorangetrieben werden. Das darf jetzt nicht in Vergessenheit geraten“, betonte Stadträtin Ursula Gehringer von der Gruppe 84. Die Wichtigkeit der Kelnhof-Kunstwerke und einer Lösung für die nicht mehr tragbare bauliche Situation betonten auch andere Räte: „Es ist positiv, dass eine vorübergehende Lösung gefunden worden ist. Das Thema wurde oft diskutiert. Die nötige Investition darf nicht irgendwann kommen, sondern dann, wenn wir wieder in ruhigem Fahrwasser sind“, so Berthold Geyer von der Gruppe 84. „Ich will dem Kulturförderverein Dank aussprechen. Man muss auf zugesagte Finanzierung verzichten und hat mit dem Provisorium zudem einen Mehraufwand an Arbeit. Das tut weh. Die Hilfe muss mittelfristig umgesetzt werden. Es bleibt dennoch die Frage, ob das schließlich reichen wird?“, sagte Clemens Fahl von der SPD-Fraktion des Gemeinderates.

Auch Mistelbrunns Ortsvorsteher Norbert Knöpfle schloss sich diesen Aussagen an: „Es handelt sich hier um wertvolle Kunstobjekt, die entsprechender Maßnahmen bedürfen. Wenn die Kunst schließlich im Lager ist, dann müssen wir schauen, dass das Museum weiter saniert wird. Das ist wichtig, es geht hier immerhin um unsere Geschichte.“