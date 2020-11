Gerüchte, am Bräunlinger Produktionsstandort des globalen Unternehmens Dynacast sei derzeit Corona am Werk, sind falsch. Zwar habe es in der Vergangenheit vereinzelt Positivbefunde gegeben, sagt Geschäftsführer Armin Beck. Doch die rund 200 Fachkräfte in der Produktion sind ihm zufolge nie betroffen gewesen. Vielmehr habe es sich bis dato um Infizierte im Bereich Büro und Planung gehandelt. „Alle sind mittlerweile wieder genesen. Im Betrieb hatte sich nachweislich niemand infiziert“, so Beck.

Schnelltests direkt vor Ort

Seit etwa einer Woche hat Dynacast die Möglichkeit, Schnelltests durchzuführen. Der Geschäftsführer führt aus: „Wir sind von unserem Betriebsarzt entsprechend instruiert worden, damit wir schnell und einfach in unserem Haus testen können.“ Nun gibt es im Bereich des Parkplatzes ein kleines Schnelltestzentrum für die Mitarbeiter.

Armin Beck | Bild: Dynacast

Wie das Personal mit der schwierigen Corona-Situation umgeht, lobt Armin Beck: „Symptome werden uns frühzeitig gemeldet, sodass wir darauf reagieren können. Die bisher Infizierten bei uns hatten allesamt milde Krankheitsverläufe.“ Dennoch sei man mit Blick auf die hohen Inzidenzwerte im Schwarzwald-Baar-Kreis gewarnt; ein gewisser Druck sei deshalb zu spüren.

In Kontakt mit Fachleuten

„Auf das Coronavirus haben wir von Beginn an reagiert. Unser Betriebsarzt sowie weitere Fachleute sind in die Abläufe mit eingebunden“, so der Bräunlinger Dynacast-Chef. Die jeweils geltenden Maßnahmen innerhalb des Betriebs würden regelmäßig an das vorherrschende Infektionsgeschehen angepasst, denn „die Situation kann sich ja jeden Tag ändern“.

Sind Mitarbeiter einmal unsicher – zum Beispiel wegen einfachen Erkältungssymptomen – sprechen die Verantwortlichen laut Beck Empfehlungen aus. „Ich finde es wichtig, dass man sich vernünftig mit dem Thema beschäftigt und nach gewissen Vorgabekriterien entscheidet. Wirtschaftlich ist Corona natürlich eine enorme Gefahr, schließlich geht es auch bei uns um Produktionssicherheit“, sagt er. Corona-bedingte Entlassungen habe es bei Dynacast in Bräunlingen bisher keine gegeben.