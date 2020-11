Die Zahlen der neu mit Corona Infizierten klettern bundesweit täglich nach oben. Bräunlingen hat in der Entwicklung bislang mit moderaten Erkrankungszahlen zu tun. Wie schnell die neuartige Krankheit Covid-19 allerdings Auswirkungen auf alltägliche Abläufe hat, zeigt sich nun in der Zähringerstadt. Ein Mitarbeiter der Schulkindbetreuung wurde positiv auf das Virus getestet.

Daher hat die Bräunlinger Stadtverwaltung am Sonntag bekannt gegeben, dass die Schulkindbetreuung und der Jugendtreff vorsorglich bis auf Weiteres komplett geschlossen wurden. Die Stadt betonte dabei, dass die vorhandenen Hygienekonzepte stets eingehalten wurden, dass es leider trotz allen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz vor der Infektion jeden treffen könne. Es handle sich zum jetzigen Zeitpunkt um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz aller und um mögliche Infektionsketten zu unterbinden.

Vorerst bleiben die Türen hier dicht: Der Bräunlinger Jugendtreff im alten Hallenbad bleibt aufgrund der aktuellen Ereignisse geschlossen. | Bild: Simon, Guy

Liste ans Gesundheitsamt

„Wir haben am Samstag und Sonntag alle Eltern angerufen. Das Testergebnis kam schließlich am Sonntagnachmittag“, erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Eine zehnseitige Liste sei zudem ans Gesundheitsamt gegangen: Darin die notwendigen Informationen, wer, wann, wo? Der Mitarbeiter mit den Symptomen sei nach dem ersten Verdacht sicherheitshalber bereits Zuhause geblieben.

Dennoch wird der Vorfall Auswirkungen auf die Einrichtung der Stadt haben: Der Betrieb der Schulkindbetreuung bleibe vorerst generell eingestellt, mit Ausnahme von Döggingen. Dort soll es voraussichtlich ab Donnerstag wieder regulär weitergehen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Einige Kinder und Personal der Betreuung kommen jetzt in Quarantäne“, so Bertsche. Die betroffenen Personen wissen Bescheid. Wie lange die Quarantäne schließlich exakt ausfallen wird, darüber entscheidet das Gesundheitsamt. Dort werden Kontaktpersonen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Kontaktpersonen ersten Grades müssen für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne. „Ein Teil gehört zu einer anderen Kategorie und darf in die Schule“, erklärt der Hauptamtsleiter.

Jetzt fehlt Personal

Die Schulkindbetreuung müsse in der Kernstadt indes geschlossen bleiben, weil nun nicht mehr ausreichend Personal zur Verfügung steht, um den Betrieb am Laufen zu halten. „Es ist jetzt die Frage, wie das Gesundheitsamt die Quarantäne festlegt.“ Davon hänge ab, wie lange keine Betreuung stattfinden könne. Die Kinder, die weiter in die Schule dürfen, werden von der Stadtverwaltung entsprechend informiert. Von der Schulkindbetreuung sei ausschließlich das Betreuungspersonal betroffen, keine anderen Mitarbeiter.

In Bräunlingen sind es rund hundert Kinder, die das Betreuungsangebot nutzen, in Döggingen etwa 30. Die Schulkindbetreuung verzeichnet steigende Teilnehmerzahlen.

Konsequenzen gezogen: Das Rathaus schließt die Pforten für Besucher. Wer rein möchte, braucht jetzt einen Termin. | Bild: Roger Müller

Kein Besuch im Rathaus

Der Vorfall zieht noch weitere Konsequenzen nach sich. Da es nun in städtischen Betrieben einen Corona-Fall gibt, zudem die Fallzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis weiter steigen, verschärft auch das Rathaus seine Maßnahmen zum Schutz der städtischen Mitarbeiter: Das Rathaus selbst, die Touristinfo und die Ortschaftsverwaltung Döggingen sind bis auf Weiteres nur noch eingeschränkt geöffnet. Der Zugang zu den Dienststellen werde ab sofort nur noch für notwendige Belange gewährt. Dringende persönliche Angelegenheiten seien mit vorheriger telefonischer Abstimmung und einem Termin zu erledigen. In dringenden und unaufschiebbaren Ausnahmefällen könne auch geklingelt werden. Dabei sei jedoch dringend zu beachten, dass Maskenpflicht herrsche.

Kontakt aufzunehmen sei auch anders möglich: Vieles könne ohne einen persönlichen Besuch auf dem Bräunlinger Rathaus erledigt werden, und zwar per Email oder Telefonanruf. „Es ist daher aus aktuellen Anlass von einem Besuch auf dem Rathaus einschließlich der Touristinformation und der Ortschaftsverwaltung in Döggingen abzusehen“, heißt es aus dem Rathaus.