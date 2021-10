Bräunlingen/Brigachtal vor 1 Stunde

„Plötzlich stehen Weltmeister neben mir“ – Die Bräunlingerin Annika Hurtig ist im Brigachtaler Luftgewehr-Bundesligateam der Shooting Star

Annika Hurtig aus Bräunlingen hat erst vor neun Jahren erstmals ein Sportgewehr in die Hand genommen. Jetzt schießt sie in der Bundesliga. Wie es dazu kam und was in diesem Sport besonders wichtig ist, erzählt sie dem SÜDKURIER.