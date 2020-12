von Lutz Rademacher

Bei diesem Tagesordnungspunkt musste Ortschaftsrat Thomas Scherzinger kurzzeitig im Zuschauerbereich Platz nehmen: In der letzten Sitzung 2020 im Waldhausener Gemeindehaus ging es unter anderem um ein Bauvorhaben in seinem Familienbetrieb Scherzinger Landtechnik. Am bestehenden Werkstattgebäude soll links eine 18 Meter breite und sechs Meter tiefe Halle angebaut werden, die vorne offen ist, freitragend ohne Stützen.

Neue Richtlinien für Prüfstand

Seit 30 Jahren ist die Firma Scherzinger eine anerkannte Kontrollstelle für Pflanzenschutzgeräte. Diese Geräte werden in der Landwirtschaft zum Pflanzenschutz und zur Düngung eingesetzt. Sie zerstäuben Flüssigkeiten und verteilen sie auf Pflanzen und Boden.

Alle drei Jahre müssen solche Geräte, die Scherzinger auch vertreibt, geprüft werden. Hierzu stellt die Innung einen Prüfstand zur Verfügung, der dort für die Zeit der Prüfungen verbleibt. Eine Änderung der Verordnung macht nun den Bau einer neuen Halle notwendig: Es gibt neue Prüfstände und neue Prüfrichtlinien.

Ortschaftsrat einstimmig dafür

Der Unterstand für den Prüfstand muss windgeschützt sein, auf drei Seiten zu und auf einer befestigten Fläche stehen. Der Prüfstand selbst steht in einer Wanne, in der die Prüfflüssigkeit aufgefangen und anschließend ins Spritzenfass zurück gepumpt wird. Dieses nimmt der Kunde wieder mit.

Bräunlingen Der Friedhof in Bräunlingen benötigt mehr Platz: Das ist dort für 32.000 Euro geplant Das könnte Sie auch interessieren

Geprüft wird unter anderem auf Dichtheit, Verteilung, Genauigkeit der Ausbringmenge. Dass solche Geräte mittlerweile sehr groß sind, erklärt die große Breite der geplanten Halle, und dass vorne keine Stützen verbaut werden. In der prüfungsfreien Zeit soll die neue Halle als Unterstellmöglichkeit genutzt werden. Der Waldhausener Ortschaftsrat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Bauanträge für neues Wohngebiet

Ebenfalls einstimmig abgesegnet wurden zwei Bauanträge für Einfamilienhäuser im neuen Baugebiet, die Stadtbaumeister Volker Dengler vorstellte. Geringe Überschreitungen der Traufhöhe und der Breite einer Doppelgarage wurden toleriert, weil man den Bebauungsplan dahingehend ohnehin anpassen möchte.