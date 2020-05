Eine 18-Jährige war mit ihrem Motowell-Roller auf dem Verbindungsweg zwischen Waldhausen und Bräunlingen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Beim Sturz verletzte sich die junge Frau, weshalb sie ein Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.