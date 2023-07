Die Nilgänse am Kirnbergsee vermehren sich weiter. Am Nordstrand am Campingplatz kann man derzeit wieder ein Paar beobachten, das mit neun Küken unterwegs ist.

Die Exkremente am Badestrand des Kirnbergsees stammen hauptsächlich von Nilgänsen, berichtet Otto Körner vom NABU. „Der Badestrand wird von den Graugänsen aufgrund ihrer deutlich höheren Fluchtdistanz gegenüber Menschen gemieden“, sagt er, während die Nilgänse sogar zwischen den Badenden herumlaufen.

Nilgans-Kinder auf Futtersuche Video: Lutz Rademacher

„Die Nilgans ist hier nicht heimisch, sie gehört hier nicht her“, sagt Helmut Gehring, Ornitologe aus Villingen-Schwenningen. Sie gehört zu den Neozoen, das sind Tiere, die durch den Menschen in ein Gebiet gelangt sind, in dem sie nicht beheimatet sind, beispielsweise Zooflüchtlinge.

Nilgans Die Vögel sind afrikanischen Ursprungs und lebt an nahrungsreichen Binnenseen und Flüssen. Ausgehend von Gefangenschaftsflüchtlingen wanderte die Nilgans über die Niederlande ein und breitete sich entlang des Rheins in Mitteleuropa aus. Sie vermehrt sich schneller als die heimische Graugans. Die Nilgans erkennt man an der roten Wachshaut um die Augen, sie ist leichter und fluggewandter und auch dem Menschen gegenüber weniger scheu.

Nilgänse seinen sehr aggressiv gegenüber anderen Vogelarten, es gebe sogar Beispiele, wo sie Wanderfalken oder Milane aus ihrem Nest vertrieben haben, so Gehring. Sie ist ein Felsbrüter, Felswänden, während die heimische Gans ein Wiesenbrüter ist.

So klingen die Nilgänse Video: Lutz Rademacher

„Die Nilgans und die Rostgans brauchen wir nicht in unserer Heimat als Fauna-Element“, betont Gehring noch einmal. Es gebe aber auch Leute, die jegliche Bereicherung an Biodiversität toll finden. Diese Meinung teile er persönlich nicht.