von Lutz Rademacher

Corona macht‘s möglich: Der Ortschaftsrat Mistelbrunn tagte nach einer Zwangspause nicht im Rathäusle, sondern in der Brändbachhalle in Unterbränd. Als Gast begrüßte Ortsvorsteher Norbert Knöpfle den neuen Bräunlinger Stadtbaumeister Volker Dengler. Zwei Bauanträgen stimmte der Ortschaftsrat einstimmig zu.

Aufgrund seiner Größe von 62 Kubikmeter umbauten Raums ist selbst ein Gartenhaus genehmigungspflichtig. Keine Einwände hatte der Rat auch beim Baugesuch einer 28 mal 16 Meter großen landwirtschaftlichen Lagerhalle, das kurzfristig auf die Tagesordnung kam. Eine bestehende kleinere Halle muss dafür weichen.

Entscheidung über Tempo 30 naht

Bei einer Verkehrsschau am 15. Juli wird über den Antrag des Ortschaftsrats entschieden, der Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt gefordert hatte. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig dafür aus, zusätzlich im Bereich der Buswendeplatte eine Tempo 70-Zone einzurichten.

Der Ort bekommt eine Wellness-Liege, die am Wasserweltensteig aufgestellt wird. Das Gremium sprach sich einstimmig für einen Standort aus, wo es schon eine herkömmliche Bank gibt, die man stehen lassen möchte. Voraussetzung ist das Einverständnis des Grundstückeigentümers.

Umgestaltung des Brunnens muss warten

Die Umgestaltung der Brunnenanlage wurde ins kommende Jahr verschoben, weil die Stadt dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise alle Maßnahmen verschiebt, die nicht zwingend notwendig und noch nicht begonnen sind.

Am Kesslerbächle wurde ein undichter Überlauf mit Teichfolie abgedichtet, ab Herbst wird der Graben in Etappen geöffnet. Die Ortschaftsräte baten darum, mit den Bereichen zu beginnen, bei denen es zu weiteren Wasserschäden an Straßen kommen kann.

Für den Dorfputz wurden diesmal über die Dorfgemeinschafts-App ehrenamtliche Helfer für Einzeleinsätze gesucht und gefunden. Ortsvorsteher Norbert Knöpfle lobte die gute Resonanz.