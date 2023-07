Die Bräunlinger Eltern wollen sich dafür einsetzen, dass über die pädagogische Alltagsarbeit im Kindergarten St. Vinzenz hinaus alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Wie es in einer Presseinformation heißt, haben sie den Förderverein St. Vinzenz gegründet. Die von 13 Müttern und Vätern ins Leben gerufene ehrenamtliche Initiative, die inzwischen durch den Eintrag ins Vereinsregister auch eine rechtliche Grundlage besitzt, hat sich verschiedene Ziele gesetzt.

Die jüngsten Bräunlinger sollen sich in ihrem Kindergarten wohlfühlen und dort alles vorfinden, was ihrer Entwicklung förderlich ist. Mit diesem Ziel vor Augen möchte der Verein vor allem Spenden sammeln. Mit Geld will man besondere Aktivitäten auf den Weg bringen, wie etwa Besuche eines Theaters, eines Schlosses, Exkursionen, um den Lebensraum der 148 Kinder zu erweitern. Die Kindergartenleitung und das Team sind einfallsreich, aber das Budget der katholischen Pfarrgemeinde ist nicht unerschöpflich.

Wo immer möglich, solle ideell und finanziell die pädagogische Arbeit unterstützt werden, die förderlich sei für die bestmögliche Entwicklung der jüngsten Generation, so die Elterninitiative. Der Beistand sei ausdrücklich auch als Zeichen der Gemeinschaft gedacht. Denn in schwierigen Zeiten, wenn vielleicht das Geld knapp ist, sollen die Söhne und Töchter trotzdem die Möglichkeit haben, an gemeinsamen Unternehmungen teilzunehmen. Der Förderverein kann den Eltern den finanziellen Rückhalt geben, damit es keine Enttäuschung bei den Kleinen gibt.

Die Idee zur Gründung kam im Herbst 2022 auf. Vorsitzende ist Annika Riebe, ihre Stellvertreterin Jennifer Lautemann. Sie können sich auf ein Team stützen, das aus Kassiererin Elisabeth Hauser, Schriftführerin Annalena Kern sowie den Beisitzerinnen Julia Brugger, Theresa Schobel und Uta Wintermantel besteht. Beim Tag der offenen Tür im Mai warb der Verein erstmals um Mitglieder und Spenden. Ein Ausflug der Eulenkinder wurde schon bezuschusst. Die Jahresmitgliedschaft liegt bei 10 Euro. Einmalige Spenden würden natürlich gerne entgegengenommen, so der Förderverein.

Der Verein wird auch seinen Beitrag leisten und bei Veranstaltungen Speisen und Getränke verkaufen und den Reinerlös in die Kasse stecken. Die Eltern wollen sich auch noch mehr einfallen lassen. Wer dem Förderverein beitreten oder spenden will, kann sich mit einem Vorstandsmitglied oder dem Kindergarten in Verbindung setzen.