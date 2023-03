Der „Ladätreff“ Döggingen gibt nicht auf. Er setzt sich weiter für einen Lebensmittelladen mit angegliedertem Treffpunkt für die Allgemeinheit in Döggingen ein. Knapp zwei Jahre sind seit dem ersten Treffen vergangen und zum ersten Mal gibt es einen Hoffnungsschimmer für eine Lösung vor Ort.

Am Bahnhof gäbe es ausreichend Parkplätze

Rainer Frei, einer der Geschäftsführer von Freilacke und selbst ein Befürworter der Nahversorgung, brachte sie ins Spiel. Vor geraumer Zeit erstand er den Bahnhof Döggingen, dessen Wartehalle auf den ersten Blick nahezu prädestiniert wäre für ein derartiges Vorhaben. Es gibt ausreichend Parkplätze, auch auf Grund des schräg gegenüberliegenden Friedhofs.

Zu weit weg vom Dorfzentrum?

Den zentralen Anschluss an die Bahnstrecke Freiburg – Villingen nutzen viel Einheimische aber auch auswärtige Fahrgäste. „Ein kleines Manko wäre höchstens die leicht vom Dorfzentrum entfernte Lage“, bemerkt Ursula Wehinger, eine der Sprecherinnen der Initiative.

Bräunlingen Sie wollen den Dorfladen zurück: Initiative hofft auf erfolgreiche Standortsuche Das könnte Sie auch interessieren

Doch wie sieht das weitere Vorgehen aus? Vorab steht die Sanierung des Gebäudes an. Eigentümer Rainer Frei hat sie seit längerer Zeit geplant, doch als einer der Geschäftsführer der Firma Freilacke war er in den vergangenen Jahren stark beansprucht.

Weitere gemeinsame Treffen vor Ort sind geplant, um zu sehen, was alles im Bahnhofsgebäude zu machen ist. „Zudem muss auch eine nachvollziehbare Kalkulation und ein Plan für eine Ladenbetreuung von Seiten des Ladentreffs vorliegen“, befürwortet Ortsvorsteher Fehrenbacher das Engagement der Mitglieder der Initiative.

Mitmacher gesucht Die Ladeninitiative „Ladätreff“ freut sich in Bezug auf mögliche weitere Varianten zur Betriebsführung eines Lebensmittelladens in Döggingen auf Anregungen und Vorschläge aus der Bevölkerung. Kontakt Email: ursula.wehinger@web.de oder akfohental@gmail.com.

„Wir überlegen uns hinsichtlich der Finanzierung aktuell ein Genossenschaftsmodell“, sieht Wehinger so die Möglichkeit eine langfristige Perspektive für ein derartiges Vorhaben.

Bräunlingen Abschied vom letzten Lebensmittelmarkt in Döggingen Das könnte Sie auch interessieren

Es war vor rund 20 Monaten als sich die Ladeninitiative Döggingen zum ersten Mal traf. Ziel war es die arg ins Wanken geratene Nahversorgung im Ort neu zu beleben und einen öffentlichen Treffpunkt zu schaffen. Noch vor Weihnachten 2021 startete die Initiative eine Umfrage in der örtlichen Bevölkerung, aus der klar der Bedarf nach einem örtlichen Lebensmitteladen hervorging.

Baar Kleine Dörfer blicken wachsam in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Für die Initiative unter der Leitung von Armin Ketterer, Klemens Minzer und Ursula Wehinger war dies der Antrieb, ihr Vorhaben weiter zu verfolgen. Sie führte Gespräche mit rund fünf privaten Immobilienbesitzern, stellten Berechnungen an und entwarfen Skizzen. Auch Containerlösungen waren im Gespräch.

Frühjahr 2022: Mit viel Zuversicht und großem Elan plant die Interessengemeinschaft einen Dorfladen in Döggingen (von links): Susanne Faller, Julia Kaltenbrunner, Marianne Ketterer, Armin Ketterer, Ute Minzer, Corina Kindler, Klemens Minzer, Ursula Wehinger und Hiltrud Meier. | Bild: Rainer Bombardi

Die Initiative band den Ortschaftsrat ein und Bürgermeister Micha Bächle. Die Resonanz war stets positiv; allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung des Vorhabens, das Konzept und die Betreuung des Ladens stehen. Hoffnung keimte auf, als Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher der Initiative vorschlug, das Konzept von „Tante M“ als eine Alternative für eine Lebensmittelnahversorgung zu übernehmen.

Das Versprechen von 5 bis 23 Uhr an 365 Tagen im Jahr eine großzügige Auswahl an Marken- und Regionalprodukten in einem Container einkaufen zu können, klang vielversprechend. Der Clou, dass es hierzu kein Verkaufspersonal benötigt, sondern nur eine SB-Kasse krönte das Vorhaben.

Gespräche ruhen derzeit

Schnell stellte sich indes heraus, dass sich nicht alles war einfach klingt auch als solches erweist. Die Gespräche gerieten ins Stocken und ruhen derzeit.