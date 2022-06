Bis vor Kurzem sah es düster aus für die Nahversorgung mit Lebensmitteln im Bräunlinger Stadtteil Bruggen. Nach der Schließung des einzigen Hofladens vor zwei Monaten konnten die Bruggener nicht mehr im Ort einkaufen. Ab Sonntag, 12. Juni, wird der Hofladen wiedereröffnet. Der Breghof führt vor allem Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft. Betrieben wird der neue Laden von der Familie Friedrich.

„Eigene Produkte vermarkten“, fasst Nadja Friedrich das Konzept des Breghof zusammen. „Wir verkaufen eigenes Mehl, einige Sorten Brot, Hefegebäck, Nudeln und Kartoffeln, auch verarbeitet zu Schupfnudeln und Kartoffelklößen. Unsere eigene Milch, die wir auch verkäsen lassen, gehört ebenfalls mit dazu.“ Zusätzlich dazu gibt es auch einige Artikel anderer Hersteller, in denen aber eigene Produkte mit eingearbeitet sind, darunter beispielsweise ein Haferdrink.

9.000 Hühner tummeln sich im Stall | Bild: Dagobert Maier

9.000 Hühner im Stall

Ein sehr großer Bereich im Breghof nimmt die Hühnerwirtschaft ein. Als Teil der „Huhn und Hahn“-Initiative lässt Familie Friedrich alle Brüder der Legehennen aufziehen. Nach der Schlachtung werden nicht nur die Eier, sondern auch die Hähne über den Hofladen verkauft.

9.000 Hühner leben auf dem Breghof. Die Eier laufen durch eine vollautomatische Eier-Abpackanlage. Damit die Tiere noch artgerechter und ökologischer gehalten werden können, wurden in der Freilufthaltung zusätzliche Bäume gepflanzt.

Eine vollautomatische Eierabpackanlage erspart viel Handarbeit | Bild: Dagobert Maier

Wichtig sei auch, so Mathias Friedrich, dass die 120 Milchkühe ausschließlich mit frischem Gras oder Heu von heimischen Wiesen gefüttert werden, welches in der eigenen Heutrocknungsanlage getrocknet wird. Im Sommer seien die Kühe außerdem jeden Tag auf der Weide.

Die Geschichte des Breghofs Landwirtschaftsmeister Mathias Friedrich und sein Frau Nadja, die studierte Ökotrophologin ist, betreuen den landwirtschaftlichen Betrieb in der vierten Generation. Dieser wird bereits seit 1992 ökologisch bewirtschaftet. 2017 erfolgte die Umstellung auf Bio-Heumilch und 2019 die Erweiterung um einen Legehennenstall nach biologischer Freilandhaltung.

Das Konzept der Familie Friedrich auf dem Breghof ist „Selbstgemachtes“. Darunter fallen auf dem Breghof bei Bruggen auch Regionales, Saisonales und handwerklich Hergestelltes. Durch den neuen Hofladen will die Familie Friedrich die Wertschätzung und Wortschöpfung der eigenen Produkte steigern. Außerdem will die Familie so auch die ökologische Landwirtschaft allen Interessierten näher bringen.

Neben den biologischen Lebensmitteln bietet der Breghof auch eine neu eingerichtete Lehrküche an. Zudem gibt es auf dem Hof drei Ferienwohnungen, in denen Gäste Urlaub machen können.

In der neuen Lehrküche werden auch Kochkurse abgehalten | Bild: Dagobert Maier

Nahversorgung für Bruggen gesichert

„Eine schöne Bereicherung für Bruggen und die Gesamtstadt, da dort auch Ferienwohnungen angeboten werden und der Hofladen für die jeweilige Qualität einsteht. Wir freuen uns darüber“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Die Neueröffnung sei auch ein Vorteil für Bruggen bezüglich der Nahversorgung mit Lebensmitteln. Aber auch eine Stärkung der Nahvermarktung direkt ab Hof sehe er positiv.

„Ich finde es sehr gut, wenn durch den neuen Hofladen im Breghof die Nahversorgung wieder verbessert wird und vor allem, dass dort überwiegend regionale Produkte verkauft werden. Somit fallen auch die oft langen Transportwege weg“ sagte Michael Hall, der einzige Stadtrat in Bruggen. Er sehe in der dort praktizierten Landwirtschaft auch einen Anreiz für junge Landwirte für die Zukunft.