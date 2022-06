Mit 19 Jahren wurde Lisa Fritschi für die FDP als jüngstes Mitglied in den Bräunlinger Gemeinderat gewählt. Doch schon nach etwas mehr als drei Jahren wird sie aus beruflichen Gründen, wie sie betonte, den Bräunlinger Ratstisch wieder verlassen. Als Nachfolger wird Rainer Haug, der bei der Wahl am 26. Mai 2019 knapp hinter ihr lag, den frei geworden FDP Platz einnehmen.

Umzug führt weg aus Bräunlingen

Bisher sei ihr Hauptwohnsitz in Bräunlingen gewesen, doch durch ihre berufliche Veränderung als Polizeiobermeisterin liegt ihr Wohnort nun außerhalb des Städtedreieckes, so Fritschi. Sie habe sich die Entscheidung, den Ratstisch zu verlassen, nicht einfach gemacht, denn sie sei zu jeder Sitzung gekommen, und habe sich immer gut darauf vorbereitet.

Lisa Fritschi scheidet als jüngste Stadträtin nach drei Jahren aus dem Gemeinderat aus. | Bild: Dagobert Maier

Doch nach längeren grundsätzlichen Überlegungen und auch nach Rücksprache mit Bürgermeister Micha Bächle, sei sie zu dem Entschluss gekommen, ihren Hauptwohnsitz zu verlegen. Dies bedeutete für die Zweiundzwanzigjährige das Ausscheiden aus dem Gemeinderat.

„Ich habe gerne im Gemeinderat und meiner Fraktion mitgearbeitet“, sagt sie. Es habe Spaß gemacht bei den kommunalpolitischen Entscheidungen mit dabei zu sein. Sie sei immer engagiert bei den Sitzungen dabei gewesen, doch sie könne diese aktuelle Situation auf die Dauer nicht annehmen. Deshalb nun der Abschied vom Gemeinderat. Für sie waren die Themen die Förderung von Bildung und die Digitalisierung sehr wichtig.

Nachfolger steht fest

Ihr Nachfolger Rainer Haug der bei der letzten Gemeinderatswahl erstmals kandidierte, wird voraussichtlich in der Sitzung am 7. Juli erstmals neu am Ratstisch sitzen.

Rainer Haug gehört ab 7. Juli mit zur FDP Gemeinderatsfraktion. | Bild: Dagobert Maier

Der neue FDP Stadtrat ist im Vorstand des Angelsportvereins, über die Fasnet schlüpft er in das Urhexenkostüm, er ist Beirat im Narrenrat der Narrenzunft und Mitglied der Krummen Hexen. Als für ihn wichtige Themen für den Gemeinderat nannte der 45-Jährige den Einsatz für den Gewässerschutz, die Förderung der Vereine und vor allem die Jugendarbeit.

Fraktionssprecher nimmt Stellung

Armin Ewald, Fraktionssprecher der Bräunlinger FDP, kann Fritschis Entscheidung nachvollziehen, er findet es dennoch schade eine engagierte Rätin zu verlieren. „Natürlich bedauere ich, wie auch die ganze FDP Fraktion, das Ausscheiden von Lisa Fritschi aus beruflichen Gründen aufgrund des Wohnortwechsels“, so Fraktionssprecher Ewald.

Denn erst nach ungefähr zwei Jahren sei die Einarbeitungszeit für einen neuen Stadtrat zu Ende, doch nun scheide Fritschi nach drei Jahren wieder aus. Sie habe ihre Sache gut gemacht, viel Engagement gezeigt und auch die Aufgaben, die sie innerhalb der FDP Fraktion übernommen hatte, habe sie perfekt ausgeführt, so Ewald.