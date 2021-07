Nachdem die Polizei einen Zeugenaufruf startete, haben sich die Gesuchten jetzt freiwillig selbst bei den Ermittlern gemeldet und eine Gegendarstellung zum Streithergang abgegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schon am Nachmittag sei eine Gruppe in Streit mit dem Fahrer eines gelben Seat Leon. in Streit geraten. Dieser soll in der Nacht mit zwei weiteren Begleitern beim Fest an der Hütte aufgetaucht sein. Es sei, so berichtete die Polizei am Wochenende, zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der drei Männer und eine Frau starke Prellungen davon trugen. Ferner sollen die Begleiter des Seat-Fahrers eine Schusswaffe und einen Baseballschläger mitgeführt haben, die sie aber nicht einsetzten.

