Die Situation in Zeiten der Corona-Pandemie ist für viele Vereine und so auch für die Stadtkapelle Bräunlingen eine enorme Herausforderung. Ein Jahr ohne gemeinsames Musizieren und kameradschaftliche Stunden, bedauert der Verein in einer Pressemitteilung.

Nach den erfolgreichen Videoprojekten zu „Kling-Glöckchen“ im Dezember, dem Neujahrsempfang im Januar und der Teilnahme am Online-Zunftball der Narrenzunft im Februar plante Dirigent Thorsten Meier für das Frühjahr eine weitere Aktion, um mit den Musikern weiterzuarbeiten.

An den Freitagen im März fanden laut der Mitteilung 60- bis 90-minütige Workshops für unterschiedliche Registergruppen statt. „In diesen Workshops soll es in erster Linie darum gehen, sich in irgendeiner Form wieder gemeinsam mit dem jeweiligen Instrument zu beschäftigen“, so Thorsten Meier. Neben Einspielen und Tonleiterübungen seien auch Themen wie Flexibilität, Klangübungen oder Intonation zentraler Bestandteil gewesen. So hätten musikalische Eindrücke erhalten und Impulse für das eigene Üben gesetzt werden können.

Zum Abschluss eine Session zum Thema Rhythmus

Den Abschluss dieser Workshop-Reihe bildete eine Session für und mit allen Musikern rund um das Thema Rhythmus. Im Fokus stand die Erarbeitung verschiedener Rhythmusarten sowohl mit Bodypercussion als auch dem eigenen Instrument. Außerdem gab es Hörbeispiele verschiedener Songs, aus denen die Musiker die rhythmischen Eigenschaften erkennen mussten. Anschließend blieb noch Zeit für den gemeinsamen Austausch zu den zurückliegenden Treffen.

Der Verein zollt den Dozenten für die Organisation und Durchführung dieser Workshops ein großes Lob. Es sei eine gelungene Alternative gewesen, doch sehnten sich die Mitglieder der Stadtkapelle nach einer Probe ohne Corona-Einschränkungen. So hofften sie auf einen warmen Frühling, um so bald wie möglich mit Proben an der frischen Luft starten zu können. Und bis dahin würden die Bräunlinger Musiker weiterhin an digitalen Projekten arbeiten, sodass ein hoffentlich baldiger Neustart reibungslos vonstatten gehen könne.