Zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es gestern gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 181. Ein 31-jähriger Honda-Fahrer fuhr auf der L 181 von Bräunlingen-Bruggen kommend in Richtung Hüfingen. Im Bereich der Einmündung der Hüfinger Straße kam er wegen eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen in eine Klinik. Den entstandenen Schaden am Motorrad schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.