Der Biker kam im weiteren Verlauf in der Wiese zu Fall und konnte anschließend noch erkennen, dass die beiden am Überholvorgang beteiligten dunklen Fahrzeuge kurz angehalten und dann ihre Fahrt fortgesetzt haben. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die beiden Fahrzeugführer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 in Verbindung zu setzen.