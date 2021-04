von Lutz Rademacher

Die Löschwasser-Versorgung für den Bräunlinger Stadtteil Mistelbrunn läuft über die Trinkwasserversorgung, die im Ernstfall sechs im Ort verteilte Hydranten versorgt. Hinzu kommt in der Ortsmitte eine Löschwasser-Entnahmestelle, die aus einem privaten Waldteich über den Mühlengraben gespeist wird. Inzwischen sind im Neubaugebiet verschiedene Häuser dazugekommen, andererseits hat die Stadt nach massivem Wassermangel im Sommer 2020 die Quellen neu fassen lassen und so das Wasserangebot deutlich verbessert. Deshalb wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären sollte, ob die gesetzlich geforderte Löschwassermenge eingehalten wird, das Ortsvorsteher Norbert Knöpfle dem Ortschaftsrat vorstellte.

Das Ergebnis war ernüchternd: Statt der geforderten Menge von 48 Kubikmeter pro Stunde innerhalb zwei Stunden werden heute maximal 21 Kubikmeter erreicht. Um das Ziel zu erreichen, wurden im Gutachten drei Möglichkeiten überprüft: Eine Direktentnahme aus dem privaten Waldteich bei Maria Wald ist im Sommer wegen Trockenheit und im Winter wegen Frost kritisch, außerdem würde man nur das obere Drittel der Bebauung erreichen. Ein neuer Löschbehälter mit einer Kubatur von 50 Kubikmetern würde die Anforderungen erfüllen, die Gesamtkosten würden aber Stand heute etwa 125.000 Euro betragen.

Deutlich günstiger ist die Variante, die die Feuerwehr bevorzugt und die vom Ortschaftsrat einstimmig empfohlen wurde. In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude gegenüber des Rathauses ist eine private Güllegrube mit einem Inhalt von 200 Kubikmetern vorhanden, die nicht mehr genutzt wird. Das erste Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zeigte eine positive Tendenz zu einer vertraglichen Regelung. Die Kosten zur Ertüchtigung der Grube und Einrichtung einer Löschwasserentnahme-Einrichtung werden auf 20.000 Euro geschätzt. Die Grube soll mit Regenwasser vom Dach gespeist werden. Das Gutachten empfiehlt ein Zusammenspiel mit der bisherigen Versorgung und einem wasserführenden Fahrzeug, da die Grube nicht überall den geforderten Radius von 300 Metern abdeckt. Der Ortschaftsrat empfiehlt zudem, in die vorhandene Entnahmestelle im Ort einen einzubauen, damit das Wasser im Ernstfall gestaut werden kann und nichts wegläuft.