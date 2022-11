Matthias Jung ist mit seinem Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ am Freitag, 18. November, 20 Uhr, in der Stadthalle Bräunlingen zu Gast.

Karten zu gewinnen

Für das Gastspiel verlost der SÜDKURIER zweimal zwei Eintrittskarten. Und so kann man an der Verlosung teilnehmen: Einfach bis spätestens Mittwoch, 16. November, 15 Uhr, unter 01379/37050035 anrufen, Namen und das Stichwort „Pubertät“ nennen. (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend.) Die Gewinner werden in der SÜDKURIER-Ausgabe am Donnerstag, 17. November, veröffentlicht.

Der Künstler

Matthias Jung ist seit 2005 eine feste Größe auf den Bühnen Deutschlands. 2018 erschien mit „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ der erfolgreichste Pubertäts-Ratgeber des Jahres, der mehrere Monate in der Spiegel-Bestseller Liste vertreten war. Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Tourist-Infos in Bräunlingen, Hüfingen und Donaueschingen sowie online unter ww.trio-k.de sowie an der Abendkasse.