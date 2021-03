von Lutz Rademacher

Auf dem Unterbränder Friedhof gibt es demnächst ein neues Angebot für diejenigen, die ihre Angehörigen unter einem Baum bestatten lassen und trotzdem in ihrer Nähe haben möchten. Ergänzend zur vorhandenen Auswahl gibt es nun auch ein Baumbestattungsfeld mit zwei Urnenreihengräbern.

Jeweils 14 Urnenbehälter sind kreisförmig um einen Baum angeordnet. Inzwischen wurde jeweils ein junger Feldahornbaum gepflanzt. Jeder Urnenbehälter kann mit maximal vier Urnen belegt werden, sodass er auch von Ehepaaren oder Familien genutzt werden kann. Die Behälter sind mit einem Edelstahldeckel verschlossen und werden mit der Grasnarbe abgedeckt. Darüber liege dann eine Urnenabdeckung aus, auf die Namen graviert werden können.

Schnelle und kostengünstige Umsetzung

Der Platz liegt im Norden des Friedhofs gegenüber der Einsegnungshalle. Dadurch, dass der Bräunlinger Bauhof die Arbeiten in Eigenleistung übernommen hat und keine neuen Wege angelegt werden mussten, habe das Vorhaben mit minimalen Kosten schnell umgesetzt werden können, so Alexander Misok vom Stadtbauamt. Das Konzept entstand bei einer gemeinsamen Begehung mit Bürgermeister Bächle und Ortsvorsteher Klötzer, in der es eigentlich um das benachbarte Feuerwehrhaus gehen sollte.

Mit der Baumbestattung liege man voll im Trend. Das Angebot gibt es schon in Döggingen und in Bräunlingen. Obwohl es in der Kernstadt schon zehn solcher Friedbäume gibt, müssten auch hier dieses Jahr noch zwei weitere ergänzt werden, weil die meisten voll belegt seien.

Allerdings können die neuen Gräber in Unterbränd laut Misok nicht vor Juni angeboten werden. Bis dahin seien die Urnenabdeckungen geliefert und installiert, Humus aufgefüllt und, sofern das Wetter mitspielt, sei auch eine geschlossene Grasdecke vorhanden. „Damit können wir jetzt langfristig alle Wünsche von Hinterbliebenen erfüllen. Eine Friedhoferweiterung dürfte nicht mehr notwendig sein“, so Ortsvorsteher Winfried Klötzer.