Es waren ungewöhnliche Gerüche, die Monteure bei Sanierungsarbeiten an den Duscharmaturen feststellten. Diese Gerüche deuteten auf eine Verunreinigung des Duschwassers und der Toiletten durch Legionellen hin. Die Nachricht ging an die Stadt.

Vereine werden gewarnt

Maren Ott von der Stabsstelle Kultur, Hallen, Vereine reagierte: „Wir haben eine akute Verkeimung des Trinkwassers in der Sporthalle. Jeder der in der Sporthalle duschen würde, liefe Gefahr, sich mit Legionellen anzustecken“, teilt sie mit. Man bitte um Verständnis, dass in dieser Situation die Halle dicht gemacht werde. Das geschah. Sogar die Schließzylinder sind ausgetauscht, damit niemand mehr in die Halle kommt.

Die Sporthalle von Bräunlingen darf zum Sportbetrieb aktuell nicht mehr betreten werden. | Bild: Dagobert Maier

Die Bräunlinger Sporthalle war bisher in der Regel in den ersten drei Ferienwochen auch wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten geschlossen. In der zweiten Ferienhälfte wurde sie wieder für den Trainingsbetrieb der Vereine geöffnet, was alle Aktiven als gute Vorbereitung für die kommenden Wettkämpfe gegrüßten.

Doch in diesem Jahr bleibt die Sporthalle auf Anweisung des Hauptamtes voraussichtlich drei Wochen länger, konkret bis zum 10. September geschlossen.

Dieses Schild hängt an der Tür der Sporthalle Bräunlingen. | Bild: Dagobert Maier

Der Kampf gegen die Verunreinigung hat begonnen. Vor einigen Tagen wurden von einem Fachbüro Wasserproben entnommen, um nachzuprüfen, ob das Wasser belastet ist. Zwölf Tage dauert in der Regel die Überprüfung beim Institut Jäger, bis ein belastbares Ergebnis vorliegt.

Sollte keine Verunreinigung festgestellt werden, dann könnte eventuell die Halle schon wieder vor dem 10. September benutzt werden. Bei einer Verunreinigung muss mehrmals kräftig durchgespült werden, bevor nach neuen Tests die Halle wieder frei gegeben werden kann.

Im Bilde bezüglich der Situation ist auch Siegbert Wernet. Der Gemeinderat ist als Sportreszipient zuständig für Sportangelegenheiten: „Die Sperrung der Sporthalle wegen den Verunreinigungen ist sehr ärgerlich und wir sollten versuchen, die Halle nach dem 28. August wieder nutzbar zu machen.“

„Die Sperrung der Sporthalle wegen den Verunreinigungen ist sehr ärgerlich und wir sollten versuchen, die Halle nach dem 28. August wieder nutzbar zu machen."Siegbert Wernet, Gemeinderat

Er könnte sich vorstellen, wie in den Coronazeiten, die Umkleide- und Sanitärräume zu verschließen und die Tribüne als Umkleide zu nutzen. Sollte der Befund positiv sein, dann müsse eine akzeptable Zwischenlösung bis hin zu einem Toilettenwagen greifen.

Die Sport treibenden Vereine bedauern die Schließung der Sporthalle bis zum 10. September. Sie suchen nach Möglichkeiten, das Hallentraining trotz der Wasserverunreinigungen, doch wieder vor dem 10. September aufnehmen zu können.

Legionellen Die Bakterien sind auch in natürlichen Gewässern zu finden und verbreiten sich am besten in stehendem Wasser – auch in sanitären Anlagen. Das Einatmen von bakterienhaltigem Wasser (beim Duschen oder über die Klimaanlage) kann bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem zu einer Infektion führen. Legionellen brauchen warmes Wasser für ihre Vermehrung. Sie sind im Temperaturbereich von 5 bis 55 Grad lebensfähig, ab 60 Grad werden sie in kürzester Zeit inaktiv. Entdeckt wurden die Legionellen im Jahr 1976 in den USA, als bei einem Veteranenkongress der Amerikanischen Legion 180 Delegierte erkrankten.

Das sagt der Tischtennisclub

Den Tischtennisclub würde die totale Schließung bis zum 10. September sehr hart treffen, denn schon Mitte September beginnen die ersten Rundenspiel.

Die Bräunlinger Spieler hätten Wettbewerbsnachteile gegenüber den anderen Teams im Tischtennisbezirk. Eine schlimme Vorstellung sei der Gedanke, ohne Training in die Rundenspiele zu starten. „“Man könnte auch für eine gewisse Zeit in der Sporthalle spielen, ohne die Nutzung von Trinkwasser“, betonte David Singh vom Tischtennisclub.

Das sagt der Inlinerclub

Auch der Inlinerclub hält einen zeitlich begrenzten Trainingsbetrieb, ohne danach zu duschen, für möglich. „Ich meine, wenn sie das Wasser abdrehen sollten, dann würde doch keine Gefahr mehr bestehen“, so Thomas Hutmacher vom Inlinerclub.

Das sagt der TuS

„Eigentlich hat das Wasserproblem nichts mit dem Training unten in der Halle zu tun“, sagt Sport-Vorständin Evi Haller vom TuS Bräunlingen. Deshalb wäre eine totale Sperrung der Halle zu heftig. Es wäre eine Nutzung des WC im gegenüberliegenden Jugendtreff oder sogar die Aufstellung eines WC Wagens für die Sperrzeit denkbar.

„Eigentlich hat das Wasserproblem nichts mit dem Training unten in der Halle zu tun.“Evi Haller, TuS Bräunlingen | Bild: Dagobert Maier

Da die TuS-Gruppen, welche die Sperrung betreffen, überschaubar seien, könnte eine gut überlegte Zwischenlösung ohne die Halle komplett zu sperren, durchaus möglich sein. Die Nutzung der alten Halle in der Grundschule wäre ebenfalls eine mögliche Alternative.