Unterbränd trauert um Winfried Klötzer. Erst vor wenigen Wochen war er als langjähriger Ortsvorsteher und Stadtrat verabschiedet worden. Am Freitag, 7. Juli, ist Winfried Klötzer im Alter von 68 Jahren verstorben. Lange war sein großes Engagement in seinen Ämtern und für Unterbränd trotz seiner schweren Krankheit ungebrochen. Erst, als es ihm gar nicht mehr möglich war, gab er seine Mandate schweren Herzens ab.

Winfried Klötzer wurde am 25. Juli 1954 in Bochum geboren und besuchte in Herne die Schule. Nach dem Wehrdienst studierte er an der Universität Dortmund Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit dem Abschluss Diplom-Sozialökonom. Danach arbeitete er zwei Jahre an der Uni und vertiefte seine Kenntnisse im Personalwesen.

1988 wechselte er als Personalleiter zur Lackfabrik Frei in Döggingen, wo er Ende 2020 nach 32 Jahren und 10 Monaten in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit dem Wechsel zu Frei zog das Ehepaar nach Unterbränd, zunächst zur Miete, dann in einen Neubau.

Winfried Klötzer war ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und Prüfer und Dozent bei der IHK sowie der Dualen Hochschule Schwenningen und saß im Verwaltungsrat einer Krankenkasse.

19 erfolgreiche Jahre

1994 schloss er sich der Gruppe 84 an, wurde 1999 in den Unterbränder Ortschaftsrat gewählt. Als 2004 das Amt des Ortsvorstehers vakant war, erklärte er sich bereit, dieses zu übernehmen, zunächst für eine Periode. Daraus sollten 19 erfolgreiche Jahre werden. In dieser Zeit wurden viele zukunftsträchtige Projekte verwirklicht. Allen voran der Bau der Brändbachhalle, um die die Dorfgemeinschaft jahrelang gekämpft hatte.

Auch die Neugestaltung des Dorfmittelpunkts, das schnelle Internet als Standortfaktor, eine Teilerschließung des Baugebietes „Im Spitz“, der Bau der Badestege am See, die Quellsanierungen und vieles mehr fielen in diese lange Amtszeit. Zuletzt konnte Wilfried Klötzer im November 2022 das neue Feuerwehrgerätehaus feierlich seiner Bestimmung übergeben, das lange bestellte neue Fahrzeug ist inzwischen auch eingetroffen.

Baum erinnert an Klötzer

Als Vorsitzender des Unterbränder Verkehrsvereins war Klötzer ab 2004 die Schnittstelle der Stadt im Tourismus. Mit seiner Wahl 2009 in den Gemeinderat war er dann auch im Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport vertreten. Im Personalausschuss wirkte er an wichtigen Entscheidungen mit, wie auch im Seniorenzentrum und im Internet-Zweckverband.

Winfried Klötzer hinterlässt seine Frau Annegret, seine Tochter Jennifer und zwei Enkelkinder. Winfried und Annegret Klötzer haben 1978 geheiratet. Tochter Jennifer kam 1983 auf die Welt. Als Zeichen der Anerkennung der Stadt Bräunlingen erinnert ein Baum an der Brändbachhalle an sein großes ehrenamtliches Engagement.

Der Termin für die Trauerfeier steht noch nicht fest.