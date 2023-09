Viele Worte des Dankes und der Anerkennung standen im Mittelpunkt des Ehrungsabends der Stadt Bräunlingen in der Dögginger Gauachhalle. In einem würdigen Rahmen wies Bürgermeister Micha Bächle auf das große ehrenamtliche Engagement etlicher Bürger in unterschiedlichen Bereichen hin. Gewürdigt wurden außerdem die Mehrfachblutspender im Stadtgebiet.

„Die Stadt Bräunlingen will Ihnen mit diesem Ehrenamtsabend danke sagen. Es ist Ihr Abend, genießen Sie ihn“, hieß Bächle alle geladenen Gäste und weitere Besucher in der Dögginger Gauachhalle willkommen. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 in Unterbränd machte die Pandemie den Organisatoren des Ehrungsabends in 2021 einen Strich durch die Rechnung. Grundsätzlich soll die Veranstaltung alle zwei Jahre stattfinden.

Bächle hob den hohen Stellenwert der Ehrenamtlichen in der Bräunlinger Gesellschaft hervor und sah diesen Abend auch als ein „herzliches Dankeschön“ an das große und zeitaufwendige Engagement für die Bürgerschaft von Jung bis Alt. Er sprach alle Ehrenamtlichen direkt an und betonte: „Was wäre unsere Stadt ohne Sie? Sie wäre viel ärmer und trister. Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft.“ Weiter erklärte er: „Sie bringen Jung und Alt zusammen und bringen sich für andere ein. Sie organisieren viele Veranstaltungen, pflegen das Brauchtum, die Musik, den Sport und noch vieles mehr.“

Mehrfachspender ausgezeichnet

„Blutspenden kann Leben retten, das wissen wir alle. Dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen zum Spenden ihres Blutes gehen. Umso wichtiger ist es, beim Ehrungsabend positive Beispiele hervorzuheben und sich zu bedanken“, sagte Micha Bächle, bevor er zusammen mit den DRK-Vertretern die Blutspenderehrungen für Döggingen, Bräunlingen, Mistelbrunn und Bruggen vornahm. Besonderen Applaus gab es für Norbert Hettich mit 175 Blutspenden und Florian Gantert und Edelbert Kleiser, die 100 Mal Blut spendeten. Christian Stark bedankte sich im Namen des DRK für die vielen Blutspender und die Unterstützung bei den Aktionen.

Bei den Ehrungen für herausgehobenes und andauerndes Engagement, dabei besonders in Vorstandsämtern oder als Übungsleiter, stand die Verleihung der Landsehrennadel an Martin Hornung und Herbert Schorpp im Mittelpunkt. Bächle hob das besondere Verdienst der zu Ehrenden im ehrenamtlichen Bereich in ihren Vereinen und Organisationen hervor. Sie hätten sich beide besonders verdient gemacht. „Sie sind ein Bräunlinger durch und durch. Sie sind ein Macher“, sagte Bächle zu Hornung und betonte, dass Musik dessen Leidenschaft sei. Er war unter anderem viele Jahre Mitglied der Landjugend, ist seit Langem in der Feuerwehr und war 21 Jahre Vorsitzender der Stadtkapelle. Er habe sich immer für einen neuen Proberaum eingesetzt und sei bei der Gestaltung des „Hauses der Musik“ mit dabei.

„Die Fasnet und die Musik liegen ihm am Herzen“, betonte Bächle gegenüber Herbert Schorpp, der bei der Gründung der Gauchenzunft mitwirkte und bis 1986 als Vorsitzender den Verein führte. 28 Jahre war er Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereines und lange Vorsitzender des Musikvereins Döggingen. „Mit dem MGV haben Sie viele Anlässe in Döggingen musikalisch begleitet“, so Bächle. Er dankte beiden Ehrennadelträgern für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz.

Weitere Ehrungen für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement wurden ebenfalls vorgenommen. Gewürdigt wurden: Anna-Maria Blattert (Trompetenleistungsabzeichen in Gold), Christa Fehrenbach (24 Jahre im Vorstand des Hanorenclub), Ralf Konze (viele Jahre Vorsitzender bei den Naturfreunden), Thomas Reiser und Willi Lautemann (lange Zeit im Vorstand des DRK Bräunlingen), Christof Reiner (19 Jahre Vorsitzender Kulturförderverein), Melitta Maier (55 Jahre) und Brunhilde Sulzmann (50 Jahre Übungsleiterin beim TuS Bräunlingen). Bächle dankte den neuen Grünpatenschaften, die sich darum bemühen, das Bräunlinger Stadtbild zu verschönern: Reinhard Delor (Bereich Dekan-Metz-Straße), die Landfrauen, Diana Horn (Bereich Stadthallenbrücke) und Maria Hauser (Pflege Sämannbrunnen).

Die Akrobatikclowns Alex und Joschi sorgten mit ihrer Show für angenehme und lustige Unterhaltung nach dem offiziellen Teil. Schließlich lud Bürgermeister Micha Bächle alle zu einem gemeinsamen Gespräch der Geehrten und Gäste an den Stehtischen bei einem Stehimbiss ein.