von Lutz Rademacher

Im Jahr 1920 bestand Unterbränd aus 24 Höfen, die einzelne Hausnummern hatten, denn Straßenbezeichnungen gab es noch keine. Hundert Jahre später gibt es jetzt wieder 24 einzelne Hausnummern, so viele wie die Türchen eines Adventskalenders, die derzeit überall wieder täglich geöffnet werden und dann eine kleine Überraschung offenbaren.

Und so wird jetzt an jedem der 24 Unterbränder Häuser, die im ganzen Ort verteilt sind, seit dem gestrigen 1. Dezember jeden Tag ein Licht aufgehen, bis am 24. Dezember dann alle erleuchtet sind.

Vom Fensterbild bis zur Garten-Skulptur

Jeder Haushalt lässt sich dabei rund um seine Zahl etwas Eigenes einfallen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es können Fensterbilder sein oder auch eine weihnachtliche Überraschung im Garten, wenn das Haus nicht an der Straße liegt. Die Zahl 24 bleibt der St.-Anna-Kapelle vorbehalten.

Urheber der Aktion ist die Elterngruppe Unterbränd. Diese trifft sich traditionell einmal im Jahr, um den St. Martinsumzug und die Nikolausfeier zu planen und zu organisieren. Die beiden Veranstaltungen sind Höhepunkte für Eltern und Kinder und werden auch von Auswärtigen besucht. Doch im Jahr der Pandemie fallen sie aus.

Gündelwanger Landfrauen geben die Inspiration

Was also tun? Celina Wider ergriff die Initiative. Von einer Freundin hatte sie von einer Aktion erfahren, die die Gündelwanger Landfrauen seit einigen Jahren im Advent veranstalten, eine Art interaktiver Adventskalender. In Unterbränd gehe es darum, dass jeden Tag woanders im Ort ein Lämpchen mehr leuchtet.

Bräunlingen Produktion der Firma Dynacast ist aktuell gesichert Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem sei es wichtig, etwas zu machen, bei dem man die Kinder mit einbeziehen kann, wenn man ohnehin zu Hause sitzen muss. Und das geht beim Dekorieren. Gesagt, getan: Eine WhatsApp an die Elterngruppe, und innerhalb eines Tages waren alle 24 Zahlen vergeben.

Beteiligt haben sich übrigens auch Mitbürger, die nicht in der Gruppe sind. Man kann gespannt sein welche Kreationen in den nächsten Tagen an den Häusern zu bewundern sein werden.