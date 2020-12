Die Auszubildenden und das Social-Media-Team der Stadtverwaltung Bräunlingen haben sich verschiedene Aktionen für die Corona-bedingt dieses Jahr eher ruhige Vorweihnachtszeit ausgedacht. Dies schreibt die Stadt in einer Pressenotiz.

Einblick in die Weihnachtswelt

Zum Thema „Weihnachten in Bräunlingen“ sind alle Kinder dazu aufgerufen, auf einem maximal DIN-A4 großem Papier malerisch einen Einblick in ihre Weihnachtswelt zu geben. Die Bilder werden an der Fensterfront des Stadthallenfoyers in Bräunlingen aufgehängt. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Woche vor Weihnachten eine kleine Überraschung.

Um an der Mal-Aktion teilnehmen zu können, muss auf der Vorderseite des Bildes der Vorname und das Alter des Kindes, auf der Rückseite Vor- und Nachname, die Adresse und die Telefonnummer vermerkt sein. Die Bilder können bis spätestens Sonntag, 13. Dezember 2020 im Rathausbriefkasten in Bräunlingen eingeworfen werden.

Ein Video als Weihnachtsgruß

Doch nicht nur die kleinen Bürger der Zähringerstadt sind aufgerufen, kreativ zu sein. Für die Weihnachtsaktion „Kling, Glöckchen“ ruft das Social-Media-Team der Verwaltung alle Einwohnerinnen und Einwohner auf, ein Video zu drehen, in dem das Lied „Kling Glöckchen, klingelingeling“ gesungen oder auf einem Instrument gespielt wird.

Dieses sollte bis spätestens 18. Dezember per E-Mail an touristinfo@braeunlingen.de oder per WhatsApp an (01 72) 5 19 48 30 gesendet werden. Wichtig zu wissen: Mit der Zusendung erklären sich alle auf dem Video zu sehenden Personen damit einverstanden, dass das gesendete Material geschnitten, bearbeitet und im Online-Bereich der Stadt veröffentlicht werden darf.

Anlässlich des 200. Geburtsjahres des Komponisten des Weihnachtsliedes, Benedikt Widmann, wird an Heiligabend ein Video als Zusammenschnitts aller eingegangenen Einzelvideos auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Bräunlingen als Weihnachtsgruß gepostet. Diese können unter den Adressen facebook.de/braeunlingen sowie instagram.com/stadt.braeunlingen besucht werden.