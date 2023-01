Nach der Premiere im vergangenen Sommer setzt die Stadt Bräunlingen ihr Konzept der Parkraumbewirtschaftung am Südufer des Kirnbergsees fort und schafft dabei auch ein Angebot für Häufig-Nutzer dieses Freizeitparadieses, die nicht in Bräunlingen oder den Ortsteilen leben. Wie die Tourist-Info der Bräunlingen mitteilt wird es erstmals Jahres- und Monatstickets für Auswärtige geben. Pro Fahrzeug werden dabei 40 beziehungsweise 20 Euro fällig. Erworben werden können diese ausschließlich am Automaten.

Bräunlingen Jetzt werden die Parkenden am Kirnbergsee gescannt Das könnte Sie auch interessieren

Wiederholt wird das – deutlich günstigere – Angebot für Einheimische. Diese können der Touristinfo ein Jahresticket in Höhe von zehn Euro erwerben. Die Gebühr wird pro Fahrzeug fällig. In der kommenden Saison weist der Automat eine weitere Funktion auf Er wird direkt die Parkzeit berechnen und Wechselgeld herausgeben. Die Zufahrt zum Parkplatz ist in der Wintersaison gesperrt, das Jahresticket hat also erst nach Öffnung Gültigkeit.

Parkgebühren Folgende Preise gelten am Südparkplatz des Kirnbergsees: Die ersten 30 Park-Minuten sind frei, bei einer Karenzzeit von 15 Minuten. Die erste Stunde kostet einen Euro, die zweite zwei Euro, die dritte drei Euro. Bei mehr als drei Stunden Parkdauer greift das Tagesticket für 5 Euro, das bis 0 Uhr gilt. Die Höchstparkdauer beträgt 14 Stunden, Campen und Übernachten ist am Kirnbergsee verboten. Bei einem Verstoß werden 40 Euro erhöhte Nutzungsgebühr berechnet.

Das neue automatisierte Parksystem hatte Bräunlingen im August 2022 eingeführt. Ankommende Fahrzeuge werden von einem Scanner erfasst. Eine zweite Erfassung erfolgt bei der Ausfahrt. Wer sein Auto abgestellt hat kann ähnlich wie bei einer Parkuhr im Voraus bezahlen.

Dieses Bild bot sich im Spätsommer 2022 dem Besucher, wenn er in die Straße zum Südparkplatz Kirnbergsee einfährt. Im Vordergrund Alexander Misok vom Stadtbauamt Bräunlingen. | Bild: Lutz Rademacher

Oder er zahlt vor Abfahrt. Hierzu gibt er sein Kennzeichen (Buchstaben und Zahlen ohne Bindestrich und Leerzeichen) am Automat ein und entrichtet den entsprechenden Preis. Das kann durch kontaktlose Bezahlung mit Karte oder Handy passieren oder durch den Einwurf von Münzen. Bisher gab es keine Wechselgeldmöglichkeit.

Mit diesem Scanner werden die Nummernschilder eingelesen. Bei der Einfahrt auf der Rückseite, bei der Ausfahrt auf der Vorderseite des jeweiligen Fahrzeugs. Im August 2022 ging er in Betrieb. | Bild: Lutz Rademacher

Die Neuerung hatte Bürgermeister Micha Bächle im vergangenen Sommer zum einem mit dem Mehrkosten für die Stadt begründet. Rund um um den See entstünden hohe Kosten für die Pflege der Wege und Parkplätze, Zäune, Müllentsorgung. Es sei nur ein ganz kleiner Teil, der mit diesen Gebühren refinanziert wird. Parkplatzwärter seien nicht mehr zu bekommen.

Eine Neurung im Sommer 2022. Am Kassenautomat am Toilettenhaus kann kontaktlos oder mit Münzen bezahlt werden | Bild: Lutz Rademacher

Über Jahre gab es zwar einen Parkautomat, der eher auf freiwilliger Basis funktionierte, aber die Zufahrt zum See war ungehindert. Das sorgte bei Sonnentagen immer wieder für Ärger. Im Sommer 2020 etwa stellte eine Polizeistreife an einem Sonntagnachmittag nicht weniger als 130 Strafzettel wegen Falschparkens am Kirnbergsee aus. Geärgert hatte sich damals auch ein Unterbränder Landwirt. Seine gemähte Wiese wurde zum Ausweich-Parkplatz. Auf Freiwilligkeit konnte die Stadtverwaltung fortan nicht mehr setzen – zumal die Hinweisschilder, an der Brändbachhalle zu parken, keinerlei Beachtung fanden.