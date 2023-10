Der Schätzelemarkt setzte am Montag einen tollen Schlusspunkt. Die Kernstadt war brechend voll mit Menschen und die Sonne schien zu den Vorführungen, die gezeigt wurden. Kaum anders als an den Tagen zuvor.

„Es war wieder eine tolle Kilbig und wir freuen uns, dass wieder alles so gut geklappt hat“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Auch das Wetter habe gut mitgespielt, sodass vieles draußen stattfindet, konnte und viele Besucher aus nah und fern nach Bräunlingen gekommen sind.

Ein großes Kompliment richtet der Bürgermeister an den Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen, wie auch an den Bund Heimat- und Volksleben für den Großen Zapfenstreich und das Kreistrachtenfest mit dem Umzug, an dem sich 31 Gruppen beteiligten, in der Bräunlinger Kernstadt.

„Es war wieder eine tolle Kilbig und wir freuen uns, dass wieder alles so gut geklappt hat.“Micha Bächle, Bürgermeister Bräunlingen | Bild: Stephanie Engesser/Stadtverwaltung

Das seien zwei Höhepunkte des Viertagesfestes gewesen. Dazu noch die Kilbigparty am Freitag mit der Stadtkapelle als Organisator und den „Papis Pumpels“ auf der Bühne. „Es waren vier tolle Tage, die wir hatten. So freuen wir uns schon auf die nächste Kilbig 2024“, schließt Bächle seine Rückschau.

Darum wurde gefeiert Zur 666. Kilbig hatte die Stadt Bräunlingen, zum viertägigem Herbstfest der Baar eingeladen. In diesem Jahr verbunden mit dem 100-jährigen Bestehen des Heimat- und Trachtenbundes sowie dem Kreistrachtentreffen des Bundes Heimat- und Volksleben. Beide pflegen das Brauchtum und die Tradition durch viele Aktionen. Der Erntedank nach den eingebrachten Früchten im Herbst ist der Ursprungsgedanke, der hinter der Kilbig steht.

Diese Einschätzung teilt auch Sabine Stach. Sie ist die Co-Vorsitzende des Heimat- und Trachtenbundes.

„Gut tat uns als Trachtenbund, dass beim Kibigabend in der großen Stadthalle fast alle Plätze belegt waren.“Sabine Stach, Co-Vorsitzende des Heimat- und Trachtenbundes | Bild: Dagobert Maier

Zufrieden auch mit dem Wetter

„Wir sind mit dem Verlauf der vier Kilbigtage sehr zufrieden, denn das Wetter machte trotz einiger Regentropfen sehr gut mit und auch der Ablauf dieses großen Kilbigfestes lief nach unseren Planungen.“

Großartige Stimmung, Tradition und Spaß bringen die vier Kilbig-Tage in Bräunlingen. Sei es der Umzug beim Kreistrachenfest (im Uhrzeigersinn von links), die Party mit Papis Pumpels, die musikalische Begleitung des Schätzelemarktes oder der Große Zapfenstreich. | Bild: Dagobert Maier (3), Roland Sigwart

Von den „Papis Pumpels“ am Freitagabend über den großen Zapfenstreich und den Kilbigabend sei alles so gelaufen, wie es sich die Organisatoren vorgestellt haben.

Auch der Kreistrachtenfestumzug mit den vielen Gastgruppen hat den Machern gut gefallen.

Stadthalle fast komplett gefüllt

Dazu kommt die die erfreuliche Zahl an Besuchern: „Gut tat uns als Trachtenbund, das beim Kibigabend in der großen Stadthalle fast alle Plätze belegt waren und wir eine tollen Abend der Tradition erleben konnten.