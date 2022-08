Das neue System am Stausee in Unterbränd arbeitet völlig autark und mit Sonnenkraft. Stadt und Betreiber erklären, wie das mit den Parkplatzgebühren funktioniert. Und warum man das Bezahlen besser nicht vergisst.

Ein neues Zeitalter ist am Parkplatz am Südufer des Kirnbergsee angebrochen. Wo früher gelegentlich ein Parkwächter mit Campingstuhl saß, ist heute modernste Technik installiert, in dieser Form einzigartig in Deutschland. Damit ändert sich aber auch