Ein neuer Anbau an das bestehende Gebäude, der auf Stelzen angebracht im Bereich der Färbergasse gebaut wird, soll eine wichtige Aufwertung des Seniorenheims bringen. Es wird ein neuer Aufenthaltsbereich mit neuer Teeküche sowie einem Bereitschaftsraum von insgesamt über 50 Quadratmetern entstehen.

Darunter gibt es genügend überdachte neue Möglichkeiten für Lagerplätze bis hin zu Plätzen für die Abfalltonnen. Wichtig war auch, dass alle Bewohner durch den Anbau einen neuen Zugang zum Gesamtgebäude erhalten.

Landjugend Kreiserntedankfest: Hier erhalten Sie alle Informationen zur Veranstaltung in St. Georgen Das könnte Sie auch interessieren

Bisher konnten nur die Bewohner der unteren Zimmer direkt in die neue Kleinanlage kommen. Bisher gibt es 30 Betten im Seniorenzentrum, wovon vier Zimmer noch doppelt belegt sind. Neue Zimmer für das Seniorenheim sind im aktuellen Bauvorhaben nicht vorgesehen. „Der Erweiterungsbau wird eine große Aufwertung für das Seniorenheim bringen“, meint Bürgermeister Micha Bächle.

Warum der Anbau nötig ist Die Landesheimbauverordnung sieht in der Regel vor, dass es zukünftig eigentlich nur noch Einzelzimmer im Seniorenheimen geben soll und dass fünfzehn Bewohner eine Wohngruppe bilden sollen. Jede Gruppe muss einen eigenen Aufenthaltsraum haben. Das ist derzeit bei 30 Bewohnern in Bräunlingen nicht der Fall, sodass ein neuer Aufenthaltsraum geschaffen werden muss. Die vier derzeitigen Doppelzimmer können aufgrund einer Ausnahmegenehmigung weiterhin wie bisher belegt werden. „Doch es müssen die Vorgaben für die Aufenthaltsräume erfüllt werden“, so Micha Bächle. Deshalb der neue Anbau.

Pflegesätze könnten steigen

Die Baumaßnahme die nach der Planung und dem Bauantrag im Herbst 2023 im neuen Jahr beginnen soll, wird vom Zweckverband des Seniorenzentrums getragen und finanziert. Darin sind neben den Städten Bräunlingen und Hüfingen auch der Caritasverband und der Förderverein mit unterschiedlichen Anteilen Mitglied.

Bräunlingen In Döggingen wird bald noch mehr Sonnenstrom geerntet Das könnte Sie auch interessieren

Spätestens 2025 soll der Anbau genutzt wurden können. Die Großbaumaßnahme des neuen Anbaues bewegt sich in einem Kostenrahmen von 600 000 Euro, wofür vom Zweckverband auch Kredite aufgenommen werden müssen.

Andere Finanzierungsmöglichkeiten hätten die Bräunlinger Stadtkasse noch mehr belastet. Daher gibt es keine Zuschüsse für diese Baumaßnahme. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Pflegesätze für die Bewohner des Seniorenzentrums angehoben werden müsse, so der Bürgermeister.

„Der Erweiterungsbau wird eine große Aufwertung für das Seniorenheim bringen.“Bürgermeister Micha Bächle | Bild: Michael Kienzler/Stadt Bräunlingen

Neue Zimmer nicht wirtschaftlich

Im Rahmen der Planungen für den Ausbau wurde auch überlegt, zusätzliche Zimmer mit einzuplanen, doch die räumlichen Verhältnisse in der Färbegasse lassen dies nicht zu. Auch die Baukosten für jedes zusätzliche Zimmer hätte mehrere 100.000 Euro gekostet, was nicht im Verhältnis zu Gesamtprojekt gestanden hätte und unwirtschaftlich gewesen wäre.

Baar Wird noch neu gebaut auf der Baar? So entwickelt sich die Zahl der Bauanträge Das könnte Sie auch interessieren

Es hätte auch eine etwas billiger Variante für den Anbau gegeben. „Doch wir haben uns dafür entschieden, ein großzügiges Vorhaben umzusetzen, das auch einen richtigen Mehrwert für die Bewohner des Seniorenheimes bringt und bessere Zugänge möglich werden“, sagt Micha Bächle. Auch für die Betreuung und die Pflegdienstleitung bringe die umfangreichere Lösung etliche Vorteile.