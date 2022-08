Beim Straßenmusiksonntag wird seit jeher keinen Eintritt verlangt. Das hat sich auch zur 17. Auflagen nicht geändert. Aber eine Spende wird eben doch gerne gesehen. Sie fließt an die Künstler und hilft diesen, ihre Reisekosten zu bestreiten.

„Der Eintritt ist frei, aber mit vier Euro können Sie die Künstler unterstützen.“ Vier Euro kosten die Buttons, die man sich an die Kleidung heften und die Larissa Botos zu Dutzenden in ihrer umgehängten Holzkiste führt. Den Spruch sagt sie vielfach auf, steht sie doch recht direkt vor dem Durchgang durch das Mühlentor. Der Eintritt zum Kleinkunstparadies verlangt also doch recht charmant einen Wegezoll.

Gundula Zechner-Weirich und Reinhard Zechner kommen aus Brigachtal nach Bräunlingen. Bei Thomas Reichstein kaufen sie ganz freiwillig zwei Button. | Bild: Wursthorn, Jens

Kann man sich dem entziehen? „Die meisten Besucher holen sich den Button“, stellt Larissa Botos klar. Doch hier und da passieren die Besucher die traditionell von Mitgliedern des Skiclubs aufgebaute „Schleuse“ mit sehr schrägen Ausreden.

Es ist erst halb zwölf, aber einen Klassiker hat sich die Button-Händlerin schon eingehandelt. „Gerade war ein älteres Pärchen da und stellte sich als Wanderer auf der Durchreise vor. Wanderstöcke hatten sie tatsächlich“, so Botos. „Aber warum sie wissen wollten, wo sich die Bäckerei Schmid befindet, konnte ich nun wirklich nicht verstehen.“

Auch eine gern erzählte Variante, um Geld zu sparen: Das Sprüchlein „Ich gebe das Geld gerne den Künstlern direkt in den Hut“. Unterstrichen wird dieses Bekenntnis gerne mit der Einladung, einen Blick in das mit Münzgeld gefüllte Portemonnaie zu werfen.

Ob das Geld auch wirklich ankommt?

Mitunter wird Verzicht auf den Button auch durch den Hinweis gestärkt, man glaube ja gar nicht, dass dieses Geld dann auch bei den Künstlern ankommt. So die Erfahrung von Sandra Wernet, Buttonverkäuferin in der Frühnachmittagsschicht.

Auf den Hinweis, so ein Fehlverhalten würde sich, käme es denn vor, schnell herumsprechen, reagieren die Angesprochenen dann gerne mit einem wissenden Schulterzucken. Ein Klassiker, den die Buttonverkäufer auch gerne erzählen, ist die Aussage, man habe kein Geld dabei und müsse erst auf die Bank.

Premiere für Thomas Reichstein

Zum ersten Mal verkauft Thomas Reichstein Buttons. Über Kurioses weiß er in den ersten Minuten nicht zu berichten. Spaß macht ihm der Ehrenamtsjob, wenn ihm die Kunden seine Blechbembel mit Freuden abnehmen. Wie bei Gundula Zechner-Weirich und Reinhard Zechner. Sie freuen sich auf den Kleinkunsttag auf der Straße und investieren ganz selbstverständlich acht Euro in einen sicheren Heimweg der Künstler.