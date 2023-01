Theo Huber, Organisator einer Hilfsaktion für Flutopfer, sagt:

Ich freu mich auf 2023, weil ich weiter versuchen möchte Hoffnung und Freude in die Augen der Menschen zu bringen, die in Not sind.

Hilfsbereitschaft war ihm in die Wiege gelegt

Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe gelernt, wenn Not am Mann ist, ist man zur Stelle. Durch die Flutkatastrophe 2021 wurde dies noch intensiviert. Menschen zu helfen, bedeutet mir unendlich viel und erfüllt mein Leben mit Dankbarkeit und Liebe zueinander.

Ich werde 2023 mit meinem Team von www.theohuberhilft.de einige Projekte angehen, die Menschen helfen, wieder wie gewohnt leben zu können.

Die Hilfe wird nicht nur in den Flutgebieten weitergehen, sondern auch bei den Menschen, die von jetzt auf gleich alles verloren haben, zum Beispiel durch einen Hausbrand oder durch einen Sturm und vieles mehr. Die Hilfe wird regional als auch deutschlandweit angeboten ob mit persönlichen Einsätzen, Helferkoordinationen oder Spenden aller Art.

Das Team macht weiter

Ich und mein Team werden 2023 und die kommenden Jahre weiter versuchen, den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Getreu dem Motto: Nit quatsche, mache, Helfen beginnt im Herzen. Achtet auf euch und euer Umfeld und seid füreinander da.