Die Maschinenhalle des Breghofs bei Bruggen ist derzeit prall gefüllt, allerdings nicht mit Maschinen, die zu reparieren sind. In der Halle entsteht ein neues Haus. Ein Gebäude im Gebäude. Aber dort soll es nicht bleiben.

Landwirt Mathias Friedrich arbeitet dort an einem sogenannten Naturstammhaus. Auch wenn Friedrich gelernter Zimmerer ist, war das Holzgebäude trotzdem Neuland für ihn: „Das hier ist etwas ganz anderes. Mit Rundholz muss man genau wissen, wie es geht.“

Das Naturstammhaus befindet sich aktuell noch in der Maschinenhalle des Breghofes. | Bild: Simon, Guy

Zu Zweit habe man je 200 Stunden Arbeit in das Projekt gesteckt. Das Holzhaus soll zukünftig neben dem Wohngebäude mit Hofladen der Familie Friedrich platziert werden. Dort entsteht eine Betonplatte mit Sockel, worauf das Holzgebäude schließlich gesetzt werden soll.

Warum überhaupt ein Holzhaus?

Seit etwa einem halben Jahr bietet Nadja Friedrich im Breghof Kochkurse an. Sie ist gelernte Köchin und studierte Ernährungsberaterin. „Wir bekamen viele Anfragen von größeren Gruppen, die auch ganztägig den Hof erleben wollen“, erklärt Friedrich. Der aktuelle Raum reiche vom Platz für zwölf bis 15 Personen: „Für Erwachsene ist das zu eng.“

Blick über den Dachfirst. Das Dach soll später begrünt werden. | Bild: Simon, Guy

Also habe man beschlossen, etwas zu machen. „Bei der Überlegung war uns klar, dass es kein Standard sein soll. Wir wollen mit unseren Kursen etwas Besonders bieten – und auch mit dem Bau unserem Konzept treu bleiben“, so der Landwirt. Regional und wertig soll es werden.

Detailarbeit: Bei einem Naturstammhaus werden die Stämme in ihrer natürlichen Form belassen – und müssen individuell angepasst werden. | Bild: Simon, Guy

Schließlich fällt die Wahl auf ein Naturstammhaus, das selbst gebaut werden soll. Das Holz dafür kommt aus der Region, aus Wolterdingen und Urach. „Wir benutzen hier eine alte traditionelle Bauweise, die aber etwas in Vergessenheit geraten ist.“

Anders wie bei einem Blockhaus, das aus vorher zurecht gesägten Teilen besteht, musste jeder Stamm in Bruggen individuell angepasst werden. „Da wird mit dem Zirkel das Maß übertragen und dann angepasst. „Zudem sind die Stämme noch weitestgehend naturbelassen, „Astlöcher sind noch dran, kleine Verletzungen. Es ist nicht alles gleich, das ist aber das Schöne“, sagt Friedrich.

Mehrere Ausbildungen Mathias Friedrich kennt sich mit Holz aus. Der Landwirt vom Bruggener Breghof ist eigentlich gelernter Zimmerer. Doch nicht nur das. Im Anschluss an die Zimmerer-Lehre ließ er sich bei der Bundespolizei zum Polizeimeister ausbilden. Schließlich hat er sich dann doch dazu entschieden, den elterlichen Hof zu übernehmen. Nach der landwirtschaftlichen Ausbildung bis zum Meister im ökologischen Landbau übernahm er 2016 den Betrieb.



Die Hälfte davon erzeuge erneuerbare Energie, rund 1600 bieten Fremdenverkehr oder andere Freizeitaktivitäten an. „Viele Landwirte bieten also so ein Angebot und unserer Auffassung nach ist das Interesse groß, es auch für weitere Bereiche zu weiterzuentwickeln“, so Elsner weiter.



„Das liegt zum einen an unserer schönen Kulturlandschaft und landwirtschaftlichen Vielfalt, die unsere Region so attraktiv für Feriengäste macht.“ Weiterhin müssen kleinere Betriebe ihre Einkommen auf mehrere Standbeine verteilen, da einzelne Betriebszweige nicht genug einbringen, wie etwa der Ackerbau oder der Milchviehbetrieb.

Astlöcher, kleine Risse – das mache den individuellen Charme des Gebäudes aus, sagt Mathias Friedrich. | Bild: Simon, Guy

Der Breghof ist mit seinen Hühnern und den Alpakas eine beliebte Strecke für Spaziergänger. Entsprechend wurde das Projekt in der Maschinenhalle auch schon von vielen bemerkt: „Die Leute haben das gesehen und finden es toll. Wir haben auch schon die ersten Buchungen.“

Und auch die ersten Anfragen kommen rein: „Könnten sie mir auch so etwas bauen, heißt es da. Und daran merken wir, dass es den Leuten gefällt.“

Wie ein Baukasten

Planmäßig soll es bald mit den Betonarbeiten losgehen, danach soll das Haus in der Halle ab- und an seinem späteren Platz wieder aufgebaut werden. Das soll in einem Tag über die Bühne gehen: „Es ist alles nummeriert und wird später hinten wieder aufgebaut“, erklärt Friedrich.

Blick ins Innere der neuen Breghofhütte. Wenn sie an Ort und Stelle ist, werden noch zwei Zugänge gesägt. | Bild: Simon, Guy

Jetzt werden noch die letzten Feinheiten erledigt. Ioan Corondan ist mit der Schleifmaschine zugange, Türen und Fenster werden später noch herausgeschnitten. „Wir werden dann das Fundament auf das Haus anpassen, es ist ja alles nicht hundertprozentig gerade.“

Ioan Corondan packt beim Bau des Holz-Gebäudes tatkräftig mit an. | Bild: Simon, Guy

Das Dach soll von einer Firma fertiggestellt werden, „mit Holz, leichter Isolierung, Schweißbahnen. Das wird dann noch bepflanzt und begrünt“. Und wenn alles nach Plan läuft, soll das neue Gebäude bei einem Hoffest im September vorgestellt werden.

Positiver Nebeneffekt des Hüttenbaus: „Mit Brennholz sind wir jetzt erstmal gut versorgt.“ Rund 65 Festmeter habe man verbaut.