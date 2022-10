Der Bräunlinger Forst bleibt auch in den Jahren 2021/2022 eine sehr gute Einnahmequelle für die Stadtkasse. In 2021 wurde sogar ein einsamer Einnahmerekord registriert, denn mit knapp über einer Million Euro Gewinn aus dem Stadtwald konnte sich noch nie ein Bürgermeister freuen.

Der Gemeinderat nahm die Planung 2023 zur Kenntnis und genehmigte eine außerplanmäßige Auszahlung von 50.000 Euro für einen notwendigen externen Unternehmer. Diese Kosten kompensieren sich durch eingesparte Personalkosten, da eine Stelle als Forstwirt fast das ganze Jahr unbesetzt blieb.

Ein viel zu trockenes Jahr

Das Jahr 2022 war für den Wald viel zu trocken. „Der Forst musste in diesem Jahr hart kämpfen mit der trockenen Situation. Auch der Borkenkäfer machte dem Wald sehr zu schaffen. Trotzdem hat sich die wirtschaftliche Lage im Forst gut dargestellt, denn es konnten beim Holzverkauf gute Preise erzielt werden, was den Ertrag auch 2022 steigerte“, berichtete Michael Mayer vom Forstamt.

Nach bisherigen Berechnungen kommt der Wald bei einem Holzeinschlag von rund 20.000 Festmetern auf einen Gewinn 2022 für die Stadt von über 700.000 Euro

Auerwild im Bräunlinger Wald

Auch Förster Reinhard Merz sah die Einnahmesituation ausgezeichnet, denn “der Holzverkauf läuft bei hohen Preisen gut“, meinte Merz, der in seinem Überblick auch auf die Auerwildpflege hinwies, denn „wir haben noch ein paar dieser Tiere in unserem Wald“.

Der Bräunlinger Wald Die Stadt Bräunlingen ist mit rund 2350 Hektar Wald einer der größten Waldbesitzer in Südbaden. Der jährliche nachhaltige Holzeinschlag liegt in der Regel bei etwas über 18.000 Festmetern. Mit 75 Prozent ist die Fichte der am weitesten verbreitete Baum. Es folgen Tanne, Kiefer und Laubbäume. Reinhard Merz und Tom Ekert sind die Bräunlinger Revierförster. Der Waldbau 2023 sieht eine Wiederbewaldung von Klima- und Dürreschäden, Jungbestandspflege, die Schlagpflege, Ästungen, Wegunterhaltung für 80 Kilometer, eine Mischwuchsregulierung und Pflanzungen klimastabiler Baumarten vor.

Auch die Verkehrssicherheit im Wald zum Beispiel nach Stürmen, die mobile Entrindung und die notwendige Bewässerung, zum Teil mit Schlauch, seien wichtige Faktoren in der Waldarbeit gewesen.

Merz lobte die Baumpflanzaktion der Bräunlinger Vorstadtbuben, die im Bereich der Fohlenweidenhütte rund 400 neue Bäume ehrenamtlich gepflanzt haben. Doch die Trockenheit hat einige der Pflanzen nach geraumer Zeit wieder absterben lassen.

Der Biber nervt

Der Biber sei in fast allen Bräunlinger Gewässern sehr aktiv, nicht nur zur Freude der Forstleute. Doch damit müsse man leben, denn der Biber steht unter Naturschutz. Lob von Merz gab es auch für die mobile Säge. „Das ist eine gute Sache, die vieles erleichtert“, meinte der Revierleiter.

2023 ist Sonderhieb denkbar

Michael Mayer blickte bezüglich der wirtschaftlichen Waldsituation sehr optimistisch auf 2023, denn “die Energiepreise steigen und die Preise für Holz gehen nach oben“. Für 2023 ist ein Holzeinschlag von 18.500 Festmetern geplant, was nach aktuellen Berechnungen Einnahmen von knapp 1,7 Millionen Euro bringen würde. Der Holzverkauf erzielt allein 1,64 Millionen Euro. Der Gewinn wird sich bei 550.000 Euro einpendeln. Ein Sonderhieb wäre bei hohen Preisen möglich.

Waldwege in gutem Zustand

Bürgermeister Micha Bächle und der Respizient genannte Waldbeauftragte im Gemeinderat Rolf Schütz lobten die gute Arbeit im Bräunlinger Wald, „denn dort sehe ich eine schlagkräftige Gemeinschaft unterwegs“, meinte Bächle. Siegbert Wernet hob den insgesamt guten Zustand der Waldwege hervor, was Zeichen einer guten Pflege sei.