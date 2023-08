Die Bräunlinger Jacqueline Heinemanns und Theo Huber sind im Überflutungsgebiet in Slowenien im Einsatz. Zuvor hatten sie schon im Ahrtal geholfen.

Die Gründer der Hilfsorganisation Nit quatsche, mache e.V. wurden von zwei anderen Hilfsorganisationen zur Hilfe angefordert. Diese, DZN Hilfsorganisation und Bauwerk Rodgau, waren ebenfalls nach der Flut 2021 in Deutschland gegründet worden. Das Team hinter „Nit quatsche, mache Verein“ beschloss daraufhin spontan, eine Woche mitzuhelfen.

Erfahrung kommt zum Tragen

Aufgrund der Erfahrungen von Jacqueline Heinemanns bei Feuchtigkeitsmessungen und Bautrocknungen sowie von Theo Huber im Bereich Baustruktur und Materialien in überfluteten Häusern, konnten sie in Slowenien effektive Hilfe leisten und ihr Wissen in der Region weitergeben.

Die Verwüstungen durch die Flut waren auch in Slowenien stark | Bild: Theo Huber

Ein Hilfseinsatz in einem Hochwasserkatastrophengebiet erstreckt sich dabei nicht nur auf Aufräum- und Sanierungsarbeiten, sondern auch auf Feuchtigkeitsmessungen in den beschädigten Häusern. Durch die oft tief eingedrungene Feuchtigkeit ist eine gute Trocknung wichtig. Dabei entscheidet sich ob im späteren Verlauf Schimmel entsteht oder die Bausubstanz darunter leiden wird.

Die DZN Hilfsorganisation und Bauwerk Rodgau sorgten unter anderem dafür, dass innerhalb von zwei Tagen dringend benötigte Wassertanks für Frischwasser nach Slowenien gebracht wurden. Mehrere Sattelzüge und Sprinter fuhren voll beladen in die Gebiete.

Spenden an den Verein Theo Huber, Jacqueline Heinemanns und Ninella Pisapia bilden den Vorstand des Vereins „Nit quatsche, mache“ aus Bräunlingen. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der zum Zwecke dient Menschen in Not schnell und effizient zu helfen, zum Beispiel Überschwemmungen, Brandlagen oder Sturm. Der Verein ist berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen. Homepage: www.theohuberhilft.de , Facebook: Nit quatsche, mache.

Bewohner riskieren Schimmelbildung

Etliche Häuser waren schon gereinigt und wieder eingeräumt, jedoch ohne die notwendige Trocknung abzuwarten. So drohte eine Schimmelbildung und weitere Zerstörungen am Haus.

Spontan nahmen sich Heinemanns und Huber eine Woche Urlaub um mit den professionellen Feuchtigkeitsmessgeräten in Slowenien Hilfe zu leisten, ehe durch Unwissenheit noch mehr Schaden in den Häusern verursacht wird.

Die beiden standen den Betroffenen beratend zur Seite und begannen mit einer ersten Schadensaufnahme. „Unsere Hauptaufgabe war, die Feuchtigkeitsdichte in den Häusern zu messen und die Hausbewohner darüber aufzuklären und zu beraten, was passiert, wenn nicht versucht wird das Gebäude zu trocken. Dabei wurde den Betroffenen geraten nochmals eine Fachfirma hinzuzuziehen“, sagt Theo Huber.

Das Wissen wird weitergegeben

Durch einen Zufall lernten Huber und Heinemanns den gut Deutsch sprechenden Bauingenieur David Bozicek kennen. Auch der schaute sich die Situation in den Häusern genau an. Bozicek wohnt in dem betroffenem Ort Crna und erwies sich als große Hilfe, um den Hausbewohnern in der Landessprache zu erklären, welche Maßnahmen zur Trocknung unbedingt notwendig seien, um weitere Schäden zu vermeiden.

Die Feuchtigkeit hat viele Häuser befallen | Bild: Theo Huber

Mit den Feuchtigkeitsmesstechniken war der Ingenieur nicht vertraut und zeigte großes Interesse. Bozicek nahm ebenfalls Urlaub um die beiden Bräunlinger ein paar Tage zu begleiten und das Messen zu erlernen.

So wird in Koroska geholfen

„Wir gingen eine Woche lang in Mezica und Crna in der slowenischen Region Koroska durch die Häuser und haben die Feuchtigkeit unter anderem in den Wänden, Decken und dem Boden nachgemessen“, erzählt Heinemanns.

Die Hausbewohner seien sehr dankbar für die Beratung gewesen. Nach Abreise von Huber und Heinemanns wollte David Bozicek die Arbeit mit einem Oberflächenmessgerät von der Hilfsorganisation weiterzuführen.

Hangabbrüche zerstörten etliche Straßen | Bild: Theo Huber

„Die Aufräumarbeiten im slowenischen Überflutungsgebiet laufen in einer guten Zusammenarbeit von Militär, den Betroffenen und den Einheimischen sowie ausländischen Hilfstrupps. Wir konnten auch sehen, dass die Aufräumarbeiten mit zahlreichen Baggern und Hilfspersonal schon sehr weit waren“, sagt Heinemanns.

Überraschung für die Helfer im Ahrtal

Doch es gebe auch dort noch viel zu tun, denn durch etliche Erdrutsche sind Straßen und verschiedene Versorgungsleitungen beschädigt. Diese seien nicht mehr nutzbar, berichtete Theo Huber. Und er ist schon wieder im Einsatz: Aktuell ist er für weitere Hilfsleistungen ins Ahrtal bei Bad Neuenahr gefahren.

Unterwegs ist Huber mit einem geliehenen Auto einer Gärtnerei aus Fulda. Am Sonntag, 27. August, veröffentlicht der Unternehmer ein Video auf Facebook, das zeigt, wie er die beiden Bräunlinger im Ahrtal mit der Nachricht überrascht: Sie dürfen den Wagen bis Ende September weiter für ihre Hilfseinsätze nutzen.