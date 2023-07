Mit einer Klappe startete Bürgermeister Micha Bächle am Samstag den 20. Laien Man am Kirnbergsee in Unterbänd. Wie schon der Name sagt, handelt es sich um einen Triathlon für Amateure.

Die Teilnehmerzahl hat sich nach einem Nach-Corona-Loch im vergangenen Jahr wieder stabilisiert. Einige kommen schon seit Jahren und nehmen dafür auch größere Anreisen in Kauf.

Erich Hargina von der Gruppe 84 ist der Ansager und Bürgermeister Micha Bächle gibt mit der Klappe das Startsignal. | Bild: Lutz Rademacher

Bei eigentlichen Wettbewerb liegen dann 350 Meter Schwimmen im Kirnbergsee, 12,1 Kilometer Radfahren über Schotter- und Teerstraßen und eine Laufstrecke von 2,6 Kilometern rund um den See vor ihnen. Und obwohl die Distanz für einen Triathlon relativ kurz ist, kann sie für manche Sportler durchaus zur Qual werden, vor allem wenn sie untrainiert sind oder wenn es an diesem Tag heiß ist.

Warum tun sich die Teilnehmer das freiwillig an? Welche Erfahrungen haben Sie bei ihrer Teilnahme gemacht?

Kerstin Hauger hat Spaß beim ersten Triathlon

„Der See einigermaßen warm, es war gut zu Schwimmen. Für mich war es eine kleine Herausforderung“, sagt Kerstin Hauger aus Niedereschach.

Kerstin Hauger aus Niedereschach: „Wenn man alles ein bisschen beherrscht, kann man das gut machen.“ | Bild: Lutz Rademacher

“Einfach einmal drei Disziplinen en bloc machen, nicht nur Laufen, nicht nur Radfahren, nicht nur Schwimmen, sondern alles gemeinsam hintereinander.“ Es ist ihr erster Triathlon. Die Distanzen seien für eine Anfängerin gut machbar. „Wenn man alles ein bisschen beherrscht, kann man das gut machen.“ Es habe total Spaß gemacht. Eine Teilnahme 2024 kann sie sich gut vorstellen.

Anna Fichter trainiert mit Eisessen

„Meine Schwester hat mich überredet. Aber ich wollte das schon immer einmal machen“, sagt Anna Fichter aus Schabenhausen.

Anna Fichter aus Schabenhausen: „Eine Stunde habe ich mir gesetzt, ich habe es in einer Stunde und fünf Minuten geschafft.“ | Bild: Lutz Rademacher

Schwimmen sei ihre Lieblingsdisziplin. „Laufen und Radfahren ist nicht ganz so meins. Eine Stunde habe ich mir gesetzt, ich habe es in einer Stunde fünf geschafft“. Der Laien Man sei von der Distanz her gut für den Anfang, um festzustellen, ob das etwas für einen ist oder wie körperlich fit man ist.

Die Sieger des Laien Man 2023 Schülerinnen: Nele Rissler (1:08:32).

Schüler: Marco Adis (0:51:28), Max Scholze (0:54:05); Felix Braun (0:56:09).

Jugendliche weiblich: Vivien Lhoest (0:45:45).

Jugendliche männlich: Niklas Keller (0:51:08).

Frauen: Ira Naema May (0:46:44), Melina Gromann (0:50:17), Caterina Lübken (0:50:49).

Männer: Erik Küppers (0:38:29), David Heineker (0:38:45), Ringo Ammann (0:39:19).

Stafette Schüler: „Drei große Jägermeister“ mit Elias Czech, Silas Ketterer, Timon Horn in 0:50:13.

Stafette Erwachsene: „Team Kapelle und Brend“ mit Tobias Wernet, Lukas Hettich, Manuel Dorer in 0:47:02, „Leana“ mit Jana Krämer, Lea Siedle in 0:47:57, „HuGo“ mit Lukas Huber, Marcel Golec, Dushanthi Golec in 0:49:06.

Dauerteilnehmer Wilfried Hepting bekommt eine Spezialurkunde. | Bild: Lutz Rademacher

Die Teilnahme habe ihr sehr viel Spaß gemacht. Ob sie sich vorstellen könne, jetzt einen Triathlon mit größeren Distanzen zu absolvieren? „Vielleicht, aber nur mit mehr Vorbereitung“, sagt sie zögerlich. Und wie hat sie sich vorbereitet? „Mit Schwimmen, ein bisschen Laufen und Radfahren zum Eis essen.“

Marco Levermann setzt aufs falsche Rad

Marco Levermann kommt aus Rottweil und hat durch einen Bekannten vom Laien Man erfahren.

Marco Levermann aus Rottweil: „Ich habe das noch nie gemacht. Mein Ziel war, durchzustehen.“ | Bild: Lutz Rademacher

„Ich habe das noch nie gemacht, mein Ziel war durchzustehen. Ich wollte einfach einmal sehen, wie das einen belastet, diese unterschiedlichen Sportarten.“ Und er ist angekommen.

Wie ist der Wettkampf gelaufen? „Das einzige, was mich stört ist, dass ich mich beim Fahrrad hätte besser vorbereiten müssen.“ Er hätte ein Fahrrad nehmen müssen, was zu ihm passt. Stattdessen habe er ein Damenfahrrad von seiner Frau genommen. Das habe dazu geführt, dass er sich nach einem Drittel der Radstrecke eine Zerrung zugezogen habe, die ihn anschließend auch beim Laufen gehandicapt habe.

Vivian Lhoest und Andrea Baumeister kommen am Ende der Radstrecke an. | Bild: Lutz Rademacher

Normalerweise laufe er regelmäßig sieben bis zehn Kilometer. Doch das Laufen nach dem Fahrradfahren sei anders. Beim Schwimmen sei er froh, sich über Wasser halten können, sagt er selbstkritisch. 2024 möchte er wieder teilnehmen, seine diesjährige Erfahrung nutzen.

Mika Levermann startet mit seiner Tante

Sein zwölfjähriger Sohn Mika Levermann hat in einer Stafette teilgenommen.

Mika Levermann aus Rottweil: „Für mich ist es nicht anstrengend gewesen.“ | Bild: Lutz Rademacher

Er ist Fahrrad gefahren und gelaufen, seine Tante ist geschwommen. Es habe ihm sehr viel Spaß gemacht, sagt er, für ihn sei es nicht anstrengend gewesen.

Eric Küppers will seinen Titel verteidigen

Eric Küppers kommt regelmäßig aus Radolfzell zum Laien Man.

Erik Küppers aus Radolfzell: „Der Laien Man ist eine Sprintdistanz. Da geht der Puls schon ganz schön hoch.“ | Bild: Lutz Rademacher

Er hat die Konkurrenz der Männer bereits im vergangenen Jahr gewonnen und konnte den Titel verteidigen.

Erik Küppers wird Sieger bei den Männern – hier sein Zieleinlauf. | Bild: Lutz Rademacher

2007 hat er erstmals am Laien Man teilgenommen. Ein Arbeitskollege hatte ihn darauf aufmerksam gemacht. Es mache super Spaß, mittlerweile absolviere er jeden Sommer mehrere kleiner Triathlons für Hobbysportler. Dabei sei eine längere Distanz weniger anstrengend als eine Sprintdistanz wie der Laien Man. Da gehe der Puls schon ganz schön hoch.

Die Sieger bei den Männern: Ringo Ammann (3.), Erik Küppers (1.) und David Heideker (2.). | Bild: Lutz Rademacher

Ob ihn ein Iron Man reize? Bis jetzt habe er die Finger davon gelassen, aber irgendwann sei es schon einmal ein Traum, aber dann müsse er sich richtig mit Trainer und Trainingsplan darauf vorbereiten.

Martin Kraus ist die Zeit egal

Auch Martin Kraus, der älteste Teilnehmer im Feld mit 86 Jahren ist seit schon vielen Jahren dabei.

Martin Kraus aus Königsfeld: „Nur der Aufstieg mit dem Fahrrad von Waldhausen nach Unterbränd war anstrengend.“ | Bild: Lutz Rademacher

Hauptsache dabei sein ist sein Motto. Er verausgabt sich nicht, die Zeit ist ihm egal. Lediglich der Anstieg mit dem Fahrrad von Waldhausen nach Unterbränd sei anstrengend gewesen. Der Laien Man gehört zu seinem jährlichen Pflichtprogramm, genauso wie der Eberbach Triathlon, der immer im September im Odenwald stattfindet.

Die Sieger bei den Damen : Caterina Lübken (3.) Melina Gromann (2.) und Ira Naema May (1.). | Bild: Lutz Rademacher

Er mache das einfach zum Spaß, aber beim Schwimmen müsse er mehr trainieren, sagt er selbstkritisch. Aufhören würde er erst „wenn die mich mal rausholen müssen aus dem Wasser“.