von Lutz Rademacher

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Unterbränd geht ein Provisorium zu Ende. Nach über zwei Jahren im Behelfscontainer wurde das neue Feuerwehrhaus offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Durch die Entfernung zu Bräunlingen, dem Wald, Stürmen, Verkehrsunfällen und schließlich dem Campingplatz hat der Standort Unterbränd eine strategische Schlüsselstellung im Feuerwehr- Gesamt-Konzept der Stadt. Die Abteilung besitzt ausgebildete Atemschutzträger und mit dem neuen Fahrzeug können künftig auch Mistelbrunn und Waldhausen schneller angefahren werden.

So sah das alte Feuerwehrhaus aus. Unser Bild stammt von Februar 2019. | Bild: Jens Wursthorn

Mit Hilfe von über 1000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Unterbränder Kameraden konnte das Budget von rund 400.000 Euro trotz gestiegener Baukosten weitgehend eingehalten werden.

Projekt wird mit mehr als 50 Prozent gefördert

Laut Bürgermeister Micha Bächle konnten durch die Umplanung auf Massivbauweise konnten rund 40.000 Euro eingespart werden. Kurz vor der Schlussabrechnung steht man bei rund acht Prozent Mehrkosten über der ursprünglich geplanten Summe.

Neben dem Zuschuss vom Land ist es gelungen, weitere 180.000 Euro über den Ausgleichsstock zu erhalten. Damit ist das Projekt mit über 50 Prozent gefördert, das sei fast einmalig. Das neue Feuerwehrhaus füge sei ein Mehrwert für die Feuerwehr und für den Schutz der Bevölkerung.

Ortsvorsteher Winfried Klötzer wies darauf hin, dass die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr angesichts der Veränderungen in der Welt und des Klimawandels eine immer höhere Wertigkeit und Funktion haben werden.

Feuerwehr leistet insgesamt 1012 Arbeitsstunden

Abteilungskommandant Michael Becker bedankte sich bei seinen Kameraden für insgesamt 1012 geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden und sprach von einem „historischen Tag“ für die Abteilung Unterbränd. Auch Gesamtkommandant Christoph Barth lobte die Initiative der Kameraden und freut sich, einen wichtigen Punkt im Feuerwehrbedarfsplan abzuschließen.

Offizielle Schlüsselübergabe an den Kommandanten Michael Becker (von links) Planer Bernd Sättele, Feuerwehrrespizient Armin Ewald, Stadtbaumeister Volker Dengler, Abteilungskommandant Michael Becker, Verbandsvorsitzender Reinhold Engesser, Gesamtkommandant Christoph Barth, Ortvorsteher Winfried Klötzer. | Bild: Lutz Rademacher

Verbandspräsident Reinhold Engesser lobte das Engagement der Unterbränder. Andererseits kritisierte er die „Passivität“ der Bevölkerung in der heutigen Zeit, was den Beitritt zu Blaulichtorganisationen betrifft. Auch Bürgerinnen und Bürger hätten Pflichten, wenn das Sicherheitssystem in der Zukunft funktionieren solle. Plicht der Gemeinde sei es, die Infrastruktur zu schaffen, das sei hier geschehen.

Jetzt fehlt nur noch das neue Auto

Nur das neue Fahrzeug lässt auf sich warten. Das wasserführende TSF-W ist seit geraumer Zeit bestellt, der Liefertermin aber immer noch nicht bestätigt. Wenig Hoffnung machte Kreisbrandmeister Florian Vetter, er sprach von Lieferzeiten von bis zu drei Jahren ab Bestellung.

Das alte Auto war nicht mehr durch den TÜV gekommen. Doch bis dahin kann vorübergehend ein Fahrzeug genutzt werden, das die Feuerwehr Furtwangen leihweise zu Verfügung gestellt hat.