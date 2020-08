Zu einem Verkehrsunfall mit einer allein beteiligten Motorradfahrerin kam es am Samstag gegen 17 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße 5737 zur Kreisstraße 5740. Eine 55-jährige Harley-Davidson-Fahrerin kam aufgrund eines Fahrfehlers an der Kreuzung zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Motorrad entstand laut Mitteilung der Polizei ein Schaden im niederen zweistelligen Bereich.