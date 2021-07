Die Polizei in Donaueschingen sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich Samstagnacht gegen 23.20 Uhr in Bräunlingen, Dögginger Straße, zugetragen hat. Nach Angaben der Polizei war eine Gruppe aus mehreren Personen bereits in den Nachmittagsstunden über Feldwege zu einer Hütte in der Nähe des Schwalbenhofs gelaufen.

„Hierbei geriet die Gruppe in Streit mit dem Fahrer eines gelben Seat Leon.“ Der Fahrer, der ein T-Shirt einer Sportakademie trug, stieg aus und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend sei der Seat-Fahrer wieder weggefahren, die Personengruppe sei weiter zu der Hütte gelaufen.

Seat-Fahrer taucht mit Verstärkung beim Fest auf

In der Nacht tauchte der Seat-Fahrer laut Polizei mit zwei Begleitern bei der Hütte auf. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der aus der Gruppe der Feiernden drei männliche Personen im Alter von 23, 37 und 42 Jahren sowie eine weibliche Person im Alter von 41 Jahren verletzt wurden. Diese zogen sich starke Prellungen zu.

„Einer der Begleiter des Seat-Fahrers führte eine Schusswaffe mit sich, der andere einen Baseballschläger.“ Die Waffen hätten die Täter nicht benutzt, jedoch drohend eingesetzt, heißt es. Anschließend verließen die Angreifer den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen des Streits am Nachmittag und der Auseinandersetzung in der Nacht werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen in Verbindung zu setzen (Tel. 0771 837830).