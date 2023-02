Bräunlingen vor 2 Stunden

Gut zwei Monate nach Schließung: Gibt es bald einen neuen Pächter für das Gasthaus Löwen?

Das beliebte Gasthaus in Bräunlingen ist seit November geschlossen. In seiner wechselvollen Geschichte was es das immer mal wieder – teils über Monate. Eveline Kalb von der Löwen-Brauerei zum Stand der Pächtersuche.