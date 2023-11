Die 41 Mitglieder starke „Unabhängige Liste-Gruppe 84“ geht mit viel Optimismus, Kreativität und Tatendrang in das bevorstehende Jahr des 40. Geburtstags und in die Gemeinderatswahlen 2024, für die schon etliche Vorbereitungen laufen.

„Wir sind dabei, eine gute Liste für 2024 aufzustellen. Einige Kandidaten stehen schon auf der Anmeldung, doch in den Stadtteilen gilt es noch, Interessenten zu finden“, so Vorsitzender Benjamin Glunk, der sich mit dem Vereinsjahr 2023 sehr zufrieden zeigte. Dies unterstrich auch Schriftführerin Marlen Zehl, die erstmals Bericht erstattete. Sie erinnerte an den politischen Aschermittwoch, die Veranstaltung „Wirtschaftskraft in Bräunlingen, den „Laien Man Triathlon“ mit vielen Teilnehmern und das Gespräch „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“.

Die von Roman Murr geführte Kasse verbuchte mehr Einnahmen als Ausgaben. Sebastian Köpfler wurde als zweiter Vorsitzender und Volker Gehringer als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Murr wurde als Kassier bestätigt. Verabschiedet wurde Eric Dühning. Einen breiten Raum nahmen die Informationen des Gemeinderats-Fraktionssprechers Berthold Geyer ein, der in einem Bericht mit Bildern über die aktuellen kommunalpolitischen Themen berichtete. Kurz ging er dabei auf die zahlreichen Personalveränderungen bei der Stadtverwaltung ein sowie auf den geplanten Vollzugsdienst, der auch am Kirnbergsee aktiv werden soll.

Bezüglich des städtischen Haushaltes werde voraussichtlich in 2024 ein hohes Minus von deutlich über einer Million zu verbuchen sein, so Geyer. Die Waldeinnahmen seien 2024 deutlich geringer und die Einnahmen aufgrund des Verkaufs der Stromanteile in Höhe von rund drei Millionen Euro seien gut angelegt. Bauplätze seien in Bräunlingen noch vorhanden und die geänderte Stadtbildsatzung lasse sogar Solaranlagen in der historischen Altstadt zu. Der Konflikt wegen der Fenster in der Sommergasse sei noch nicht endgültig entschieden, so Geyer. Der Klimaschutz werde in Bräunlingen großgeschrieben, etwa bei der effizienteren Straßenbeleuchtung und der Optimierung des Kraftwerks Waldhausen.

Die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm seien vorteilhaft für Bräunlingen und ermöglichten unter anderem die Sanierung des Rathauses, das Nahwärmenetz mit Heizzentrale vor Buchen und das Schaffen von Wohnraum. Der Kindergarten in Döggingen wird laut Geyer erweitert und an der Grundschule der Kernstadt eventuell ein Schulsozialarbeiter eingestellt. Ein Betreiberwechsel zur Caritas beim Seniorenzentrum wurde erfolgreich vollzogen. Der Ausbau des Gebäudes verursache 2024/25 hohe Kosten, erläuterte der Fraktionssprecher, der auch den Mangel an Flüchtlingsunterkünften beklagte.

Die unechte Teilortswahl bleibe bestehen, so Geyer. Beim Wahlkampf 2024 sollen durch Kooperationen Einsparungen erreicht werden. Ein Aktionsteam soll sich mit der Problematik des alten Hallenbads beschäftigen und Lösungs- sowie Nutzungsvorschläge erarbeiten. Im Rahmen der Eröffnung des Gemeinderatswahlkampfes wird auch der runde Geburtstag 40 Jahre Gruppe 84 gefeiert und auf die vier Jahrzehnte seit Gründung zurückgeblickt.