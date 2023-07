Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher hat das Waldfest bei der Buche beim Fassanstich mit zwei Schlägen eröffnet. Er nutzte die Gelegenheit, um die Festbesucher auf die zahlreichen Veranstaltungen hinzuweisen, welche in diesem Jahr in Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Döggingen stattfinden werden.

Sichtbares Zeichen für das Jubiläum war eine Jubiläumsflagge, die während der Festtage an einem Fahnenmast über dem Festplatz hing. Der Ortsvorsteher warb zudem für das in diesem Jahr um einen Tag erweiterte Brunnenfest, zu dem die Gemeinde am letzten August-Wochenende eine vierstellige Zahl an Besuchern erwartet.

MV Achdorf eröffnet das Fest

Anschließend begrüßte Christian Rieple, der Vorsitzende des Musikvereins Döggingen, die Besucher. Er dankte dem Musikverein Achdorf für dessen Bereitschaft, das Waldfest musikalisch zu eröffnen. Auch allen anderen Musikformationen, die die Feststimmung bis Montagabend bereicherten, sprach er seinen Dank aus. Zum Auftakt stimmte das Blasorchester aus dem Wutachtal unter der Leitung des aus Pfohren stammenden Dirigenten Valentin Feucht auf das Waldfest ein.

Noch hatten die Organisatoren aus den Reihen des einheimischen Musikvereins genügend Zeit, um durchzuatmen. Das sollte sich mit fortschreiender Dauer des Waldfest-Programms ändern. Während des Auftritts der Stadtkapelle Vöhrenbach und der Party mit den „Riskanten“ wurden die Sitzplätze immer rarer und ein Durchkommen auf dem Festgelände zunehmend schwieriger. Auch am Festsonntag setzten die Organisatoren auf musikalische Unterhaltung aus der Region. Mit der Musikapelle aus Hausen vor Wald, dem Musikverein Wiechs am Randen, den Porschemusikanten aus Behla und den Millibach-Musikanten aus Neudingen hatten sie vier Musikformationen engagiert, die Garanten für reichlich Publikum waren. Bereits zur Frühschoppenzeit hatten die Helferinnen und Helfer vor und hinter den Tresen alle Hände voll zu tun. Das reichhaltige Verpflegungsangebot ging weg wie warme Semmeln und auch an der Kaffeebar war die Nachfrage groß. Derweil war an dem vor einigen Jahren von den Gastgebern selbst erbauten Schießstand wieder reger Betrieb.

Das Waldfest endete am Montagnachmittag mit dem Kinder- und Rentnernachmittag und dem traditionellen Handwerkervesper. Auch in diesem Jahr war das Waldfest bei der Buche in Döggingen ein Publikumsrenner und reihte sich damit ideal in die Erfolgsgeschichte der vergangenen Ausgaben ein. Die Veranstaltung vereinte Tradition mit der Moderne und bot den Gästen während vier Tagen eine Plattform, sich im Einklang mit der Natur für einige Stunden zu entspannen.

In diesem Jahr besuchten während der vier Festtage wieder Hunderte von Menschen aus nah und fern die Kultveranstaltung. Diese bettete sich traditionell mitsamt Festgelände, Bühne und Bar ideal in die Landschaft ein.