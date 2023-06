Bräunlingen – Die achte Bräunlinger Gewerbeschau über das kommende Wochenende, wird nach fünf Jahren Pause wieder zu einem großen Schaufenster des Gewerbes und der Industrie. Knapp 50 Bräunlinger Aussteller aus Gastronomie, Handwerk, Dienstleistungen und Handel bieten am 17./18. Juni einen guten Einblick in ihre Kaufangebote und Produktionen. Im großen Saal der Stadthalle präsentieren sich 20 Firmen und auf dem Außengelände um die Halle etwas über 20 Betriebe. Durch die Gewerbeschau wollen Bürgermeister Micha Bächle und Wirtschaftsförderer Jürgen Bertsche die heimische Wirtschaft fördern und unterstützen. In der Gewerbeschau wird nicht nur ein Schaufenster für die Bräunlinger Wirtschaft gesehen, sondern es gibt auch die gute Möglichkeit sich einer breiten Öffentlichkeit mit neuen Impulsen und Ideen zu präsentieren. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Am 18. Juni ist verkaufsoffener Sonntag.

Im Rahmen der Leistungsschau gibt es auch noch weitere vielfältige Unterhaltung von verschiedenen Gruppen und ein Kinderprogramm, auf das sich die Kleinen schon sehr freuen können. Am Samstag, 17. Juni, ist von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr, die in der Regel alle drei Jahre angebotene Gewerbeschau in Bräunlingen geöffnet.

Etliche Sonderaktionen wird es neben den vielen Ausstellungs- und Informationsständen der Firmen und Betriebe verschiedener Branchen geben. Die auch durch 2.800 Arbeitsplätze in Bräunlingen konzentrierte Wirtschafts- und Arbeitskraft, sowie der Ideenreichtum und auch der große Unterhaltungs- und Informationswert der Gewerbeschau wird die Besucher beeindrucken. Ohne Zweifel bietet das Schauwochenende neben dem hohen Angebotswert auch ein sehr beliebtes Unterhaltungsspektrum für Groß und Klein, was die zahlreichen Animationsangebote und das Geschehen auf der Freibühne zeigen.

Eröffnet wird die Gewerbeschau am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr mit Musikstücken der Stadtkapelle und den Grußworten von Bürgermeister Micha Bächle in der Stadthalle. Der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Steffen Würth und Werner Rottler (Präsident der Handwerkskammer Konstanz) sprechen unter anderem über die wirtschaftliche Situation in der Industrie.

Ein sehr beliebter Hingucker wird am Wochenende auch die große Oldtimershow vor der Stadthalle unter dem Motto: „Automobilgeschichte – sehen und erleben“ sein. Über 25 Fahrzeuge aus den Jahren 1910 bis in die Zeit der Sechzigerjahre gibt es zu bestaunen. Beim Gewerbeschau-Gewinnspiel gibt es schöne Preise zu gewinnen. Am Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr wird das fünfte internationale Oldtimertreffen in der Kirchstraße viel Historisches bei der Sonderausstellung mit hundert Autos und Motorrädern zeigen.

Das Programm