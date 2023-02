Dagobert Maier vor 2 Stunden

Geplärr und und Geldbeutelwäsche bringen nichts: Jetzt ist die Fasnet in Bräunlingen wirklich aus

Traditionell endet die Fasnet in Bräunlingen mit einem Trauermarsch an die Brunnen der Stadt. Mit lautem Plärren und Geheul wird sie dann verabschiedet. So ist das in diesem Jahr abgelaufen.